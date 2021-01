Video/ Atalanta Cagliari (3-1): highlights e gol. La Dea domina e vola ai quarti

La Dea conferma il pronostico, e tra le mura di casa ieri, trova la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, superando col risultato di 3-1 i sardi. Come di vede nel video di Atalanta Cagliari, la squadra di Gasperini ha dunque avuto la meglio sul campo bergamasco, al termine di una partita ben preparata e dominata. Al via infatti sono proprio i nerazzurri a imporsi come gran protagonisti: tempo 4 minuti ed è già gol per i padroni di casa con Miranchuk, poi annullato per fuori gioco. Nonostante lo smacco, l’Atalanta subito in pressing e con Gosens e Muriel mette in seria difficoltà i rivali sardi: è però solo al 43’ che arriva la rete, a firma di Miranchuk, che ben salta tra i pali Vicario. Nel secondo tempo poi i ritmi si fanno ancor più elevati: la Dea cerca subito il raddoppio con Muriel, ma al 55’ è il Cagliari a fare male con gran gol di Sottil, davanti a cui Sportiello non può fare nulla. Di nuovo in parità la squadra di Gasperini ingrana una marcia superiore: tempo cinque minuti ed è Luis Muriel (su assist di Gosens) a portare i nerazzurri ancora in vantaggio per 2-1, ed è sempre l’ex Haracles a innescare Sutalo per il tris. Nel finale è ancora grande Atalanta: al 90’ arriva infatti anche il gol di Djimsiti, poi annullato per fuori gioco. Ma tanto già basta: la Dea supera il Cagliari per 3-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia.

IL TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI 3-1

Reti: 43′ p.t. Miranchuk (A), 10′ s.t. Sottil (C), 16′ s.t. Muriel (A), 19′ s.t. Šutalo (A)

Atalanta: Sportiello, Šutalo, Romero, Djimsiti, Mæhle, Pessina (1′ s.t. de Roon), Freuler (30′ s.t. Depaoli), Gosens (24′ s.t. Hateboer), Malinovskyi, Miranchuk (24′ s.t. Iličić), Muriel (44′ s.t. Palomino). A disposizione: Rossi, Gollini, Toloi, Lammers, Gyabuaa, Cortinovis, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cagliari: Vicario, Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli (38′ s.t. Lykogiannis), Nandez, Marin, Caligara (22′ s.t. Joao Pedro), Sottil (38′ s.t. Ounas), Tramoni (27′ s.t. Pereiro), Pavoletti (22′ s.t. Cerri). A disposizione: Aresti, Cragno, Simeone, Boccia, Delpupo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti: Michele Grossi di Frosinone e Filippo Bercigli di Valdarno. IV ufficiale: Matteo Gariglio di Pinerolo. V.A.R.: Luigi Nasca di Bari. A.V.A.R.: Mauro Galetto di Rovigo.

Note: ammonito Iličić (A).

VIDEO ATALANTA CAGLIARI, HIGHLIGHTS E GOL

