Video/ Bayern Monaco Siviglia (2-1) highlights e gol: Flick vince la Supercoppa UEFA!

Il Bayern Monaco supera il Siviglia e conquista la Supercoppa Europea. Al rigore di Ocampos risponono Goretzka e Javi Martinez. Buon inizio della compagine spagnola, Suso prova l’imbucata ma non trova compagni. Fallo di Alaba su Rakitic in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Arriva anche il giallo per Alaba. Sul dischetto si presenta Ocampos che non sbaglia. Passa in vantaggio a sorpresa il Siviglia. Neuer viene spiazzato dall’ex Genoa e Milan. Dopo appena quindici minuti di gioco si sblocca la gara. Lewandowski serve a Muller un gran pallone, Koundè si immola e salva i suoi. Altra grande occasione per il Bayern Monaco con Pavard. L’esterno calcia sul secondo palo ma non trova lo specchio. Lewandowski recupera la sfera e si invola verso Bounou, l’estremo difensore riesce a bloccare la sfera su tentativo del polacco. Arriva il pareggio meritatissimo dei detentori della Champions League. Muller serve in mezzo Lewandowski che a sua volta serve per Goretzka, inserimento vincente che non lascia scampo a Bounou. La prima frazione tra Bayern Monaco e Siviglia termina in parità.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Lewandowski la mette in rete ma viene pescato in fuorigioco. Prova la conclusione Sanè, sfera che termina abbondantemente fuori. Sanè a botta sicura, Fernando riesce a respingere il tiro in scivolata. Alaba prova il cross dalla sinistra ma la sfera non raggiunge compagni di squadra, spinge il Bayern Monaco. Giallo per Fernando dopo un fallo tattico. Ci prova Hernandez, Bounou para facile. Kimmich la mette in mezzo su calcio d’angolo, Bono allontana il pericolo. Nel finale di tempo Navas imbecca En-Nesyr, Neuer compie un grandissimo intervento sul centravanti del Siviglia. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Sule chiude bene su Jordan, angolo per il Siviglia. La battuta non crea pericoli. Siviglia ad un passo dal gol. En-Nesyr calcia a botta sicura, Neuer di piede devia sul palo. L’estremo difensore tedesco grande protagonista della serata. Muller imbecca Kimmich, tocco di testa che termina fuori di un soffio. Il Bayern Monaco trova il gol decisivo nel finale di prima frazione. Alaba calcia, Bono respinge la sfera con Javi Martinez che arriva a rimorchio e non sbaglia. Ad inizio ripresa Muller prova a servire Gnabry, la sfera termina fuori. En-Nesyri ha un’altra ottima occasione ma sbaglia, il centravanti ha perso lucidità nel finale di gara. Lewandowski prova a mettere la sua firma sul match, ma Fernando lo sbilancia e gli fa perdere l’occasione. Termina la gara, per il Siviglia è la quinta sconfitta consecutiva nella Supercoppa Europea mentre il Bayern Monaco mette un altro trofeo in bacheca.

