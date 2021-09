Video/ Benevento Cittadella (4-1) highlights e gol: Lapadula entra e realizza tre gol

VIDEO BENEVENTO CITTADELLA 4-1: PRIMO TEMPO

Il Benevento conquista tre punti importantissimi, che lo proiettano nella parte alta della classifica di Serie B. Nella quinta giornata, contro il Cittadella, si conclude con il risultato di 4-1. A risolvere la partita, è stato Gianluca Lapadula, entrato nel secondo tempo e autore di una tripletta. Ripercorriamo le fasi salienti del match. Primo tempo che si apre con i giallorossi che partono forti e realizzano il gol del vantaggio con una splendida rete di Acampora. Dopo 5 minuti di gioco, Improta serve Acampora. Il centrocampista controlla palla e da 20 metri, lascia partire una traiettoria meravigliosa che tocca il palo e si spegne rete, eurogol e vantaggio Benevento.

La rete non taglia le gambe al Cittadella, che dopo 8 minuti pareggia. Okwonkwo viene servito in area di rigori e da pochi passi batte Paleari, siglando il gol del pareggio. Le squadre continuano a darsi battaglia, con Okwonkwo che in più occasioni ha l’opportunità di ribaltare il risultato. Un super Paleari però, è bravo a sbarrare la strada all’attaccante ospite. La prima frazione si conclude sull’1-1, con Okwonkwo che è l’uomo più pericoloso del match.

VIDEO BENEVENTO CITTADELLA 4-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, le due squadre continuano a giocare con ritmi altissimi. La formazione granata però, sembra più vivace nella prima parte di frazione, sfruttando una compattezza difensiva e la velocità di Okwonkwo in attacco. Al 63′ è il solito Okwonkwo a sfiorare il gol del vantaggio. Da posizione defilata conclude sul primo palo, ma trova ancora una volta l’ottima risposta di Paleari, che con la mano la devia in corner. Al 69′ però, nel Benevento si sveglia Gianluca Lapadula. Lancio dalla difesa di Barba. La difesa del Cittadella sembra gestirla, ma la pressione di Lapadula mette in difficoltà Benedetti.

Il difensore granata si incarta con la palla tra i piedi e se la fa soffiare da Lapadula. Il bomber peruviano, da pochi metri è un cecchino, 2-1 Benevento. Il Cittadella non sembra accusare il colpo, e prova la reazione, chiudendo la formazione di casa nella propria metà campo. Questo però, porta la difesa a lasciare spazi aperti e all’84’, il Benevento la chiude. Altro errore difensivo di Benedetti e Lapadula non si fa perdonare, 3-1. Passano due minuti e Moncini scappa sull’out di destra, palla al centro e Lapadula in tap-in sigla la rete del definitivo 4-1. Tre punti per il Benevento dopo una partita ben giocata da entrambe le parti. Risultato che punisce troppo il Cittadella per quanto fatto vedere in campo. Gara risolta da un giocatore di categoria superiore.

IL TABELLINO

Marcatori: 5′ Acampora (B), 13′ Okwonkwo (C), 69′, 84′, 86′ Lapadula (B)

Benevento: Paleari; Letizia, Acampora (46′ Tello), Calò (59′ Viviani), Glik, Improta (22′ Elia), Foulon, Insigne (66′ Insigne), Ionita, Sau (46′ Lapadula), Barba. Allenatore: Fabio Caserta

Cittadella: Maniero; Benedetti, Adorni, Frare (55′ Perticone), Vita, Tavernelli (55′ Cuppone), Okwonkwo, Branca, Antonucci (67′ Baldini), Danzi (79′ Pavan), Cassandro (79′ D’Urso). Allenatore: Edoardo Gorini

Ammoniti: Acampora (B), Okwonkwo (C), Danzi (C), Antonucci (C), Benedetti (C), Pavan (C)

