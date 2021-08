Video/ Benevento Spal (2-1): highlights e gol. Moncini salva gli stregoni!

VIDEO BENEVENTO SPAL (2-1): ESTENSI SUBITO ELIMINATI

Sono gli stregoni ad avere la meglio nella sfida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia: come si vede nel video di Benevento Spal, sono i giallorossi a spuntarla, sia pure solo ai tempi supplementari, con il risultato di 2-1 al Ciro Vigorito. Andando dunque subito ad esaminare le azioni salienti del match, si può dire che fin dal fischio d’inizio sono alti ritmi in campo ieri sera: dopo cinque minuti dal via sono subito emozioni per i giallorossi , con il calcio di rigore di Sau, che pure viene intercettato brillantemente da Thiam. Il Benevento va in pressing, mentre è solo dal 12^ che pure la Spal comincia a farsi vedere maggiormente aggressiva: è botta risposta tra i club, che pure non riescono a farsi male per davvero. È solo al 32’ di gioco che il risultato finalmente si sblocca: prima dell’intervallo ci pensa Improta a portare avanti gli stregoni, facendosi beffe di Thiam tra i pali.

Nel secondo tempo è la squadra di Clotet a farsi notare sul fronte offensivo: la Spal cerca disperatamente il pareggio ma il Benevento resiste bene ed è solo al 90+5′ che gli estensi trovano il pari in extremis, approfittando di una papera di Moncini con il portiere giallorosso. Si va dunque ai supplementari, dove pure succede di tutto al Vigorito: la Spal va in pressione e spesso infastidisce la difesa degli stregoni, i quali pure reagiscono prontamente. È un duro botta e risposta in campo, pure nelle battute finali: al terzo minuto di recupero gli estensi rimangono in 10 per il rosso a Di Francesco, che causa il rigore agli avversari, e dal dischetto in extremis Moncini si fa perdonare e non sbaglia il colpo. È subito triplice fischio finale: il Benevento batte la Spal e vola ai sedicesimi di Coppa Italia, dove pure incontrerà la Fiorentina.

IL TABELLINO

Benevento-Spal 2-1

Marcatori: 32′ Improta, 95′ Moncini (aut), 124′ Moncini

Benevento (4-4-2): Paleari; Letizia, Glik, Pastina (dal 78’ Vogliacco), Foulon (dal 105 Masciangelo); Insigne (dal 78’ Vokic), Calò, Ionita (dal 67’ Elia), Improta; Di Serio (dal 58’ Talia), Sau (dal 67’ Moncini). All. Caserta

Spal (4-3-3): Thiam; Yabre (dal 79’ Ellertsson), Coccolo, Vicari, Dickmann; Esposito (dal 61’ Latte Lath), Viviani (dal 109’ Mora), Murgia (dall’86’ D’Orazio); Seck (dal 77’ Spaltro), Colombo, Di Francesco. All. Clotet

Arbitro: Francesco Cosso Assistenti: Rocca e Pagnotta

Espulsioni: 123’ Di Francesco

CLICCA QUI PER IL VIDEO BENEVENTO SPAL, da sportmediaset

