Video/ Benfica Lione (2-1): highlights e gol. Pizzi decide il match all’86’

Allo Stadio Da Luz il Benfica supera l’Olympique Lione per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa si rendono protagonisti di una partenza entusiasmanete a cogliere di sorpresa gli ospiti e sbloccando il punteggio già al 4′ grazie alla rete segnata da Rafa Silva, su assist del suo compagno Cervi. Lo stesso autore del gol deve però abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al 20′, venendo rimpiazzato da Pizzi. Nel secondo tempo i francesi provano a ribaltare la situazione ed i loro sforzi vengono premiati dal momentaneo pareggio di Depay al 70′, arrivato con l’aiuto di Dubois. Nel finale, ci pensa tuttavia proprio il subentrato Pizzi a chiudere definitivamente i conti riportando avanti i suoi all’86’. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Benfica di salire a quota 3 nellla classifica del girone G di Champions League mentre il Lione non si muove, rimanendo fermo a 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Lione avrebbe probabilmente potuto e dovuto combinare qualcosa in più rispetto a quanto sancito dal risultato finale, avendo ad esempio conquistato il possesso palla con il 56%, a cui si aggiunge pure una maggiore precisione nei passaggi: l’81% contro il 75% con 417 su 515 e 289 su 386 appoggi completati. I transalpini hanno anche recuperato più palloni delle Aquile, 53 a 44, ed in fase offensiva si sono distinti per il 12 a 7 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali 2 per squadra indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Lione è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro slovacco I. Kruzliak ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Pizzi e Fernandes da un lato, Marcelo, Dembélé e Koné dall’altro.

IL TABELLINO

Benfica-Olympique Lione 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 4′ Rafa Silva(B); 70′ Depay(L); 86′ Pizzi(B).

Assist: 4′ Cervi(B); 70′ Dubois(L).

BENFICA (4-3-3) Vlachodimos; Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo; Gedson Fernandes, Florentino, Gabriel; Rafa Silva(20′ Pizzi), Seferovic(59′ Vinicius), Cervi(77′ De Tomás). All.: Bruno Lage.

LIONE (4-4-2) Anthony Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Koné; Terrier(56′ Mendes), Aouar(88′ Reine-Adélaïde), Tousart, Cornet(66′ Traore); M. Dembélé, Depay. All.: Rudi Garcia.

Arbitro: I. Kruzliak (Slovacchia).

Ammoniti: 10′ Marcelo(L); 26′ Dembélé(L); 38′ Koné(L); 42′ Pizzi(B); 59′ Fernandes(B).

