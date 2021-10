Video bicchiere-gate: lanciato da Soleil Sorge?/ Raffaella Fico “Poteva sfregiarmi!”

Anche quest’anno nella Casa del Grande Fratello Vip è esploso un vero e proprio caso già ribattezzato “bicchiere gate”. Di cosa si tratta esattamente? Negli ultimi giorni per colpa di un bicchiere sarebbe esplosa una lite tra Soleil Sorge e Raffaella Fico che avrebbe potuto avere degli esiti ben più gravi. Il caso sarà sottoposto stasera all’attenzione degli spettatori i quali, rivedendo il video, potranno giudicare se Soleil ha realmente lanciato il bicchiere verso Raffaella Fico o se invece si è limitata ad appoggiarlo in malo modo sul tavolo.

Tutto ha avuto inizio dopo la comunicazione di una nuova sfida da parte del GF Vip: al suono della sirena, la coppia di Vipponi designata avrebbe dovuto raggiungere in 30 secondi un pulsantone presente in giardino, pena conseguenze sul budget destinato alla spesa settimanale. La prima coppia è stata quella formata da Soleil e Davide Silvestri. La Sorge, tuttavia, per raggiungere entro il tempo prestabilito il pulsantone, passando davanti al tavolo ha involontariamente appoggiato con una certa enfasi il bicchiere con il gelato sul tavolo, scatenando l’ira di Raffaella che l’ha accusata di averlo lanciato contro di lei.

Video bicchiere-gate: lanciato da Soleil Sorge a Raffaella Fico?

Raffaella Fico, spaventata per quanto accaduto, ha rimproverato Soleil Sorge invitandola a prestare maggiore attenzione e facendole notare le gravi conseguenze che il suo gesto avrebbero potuto avere: “Io mi sono spaventata, se si spaccava avrebbe potuto fare male, ragazzi! Non l’ha appoggiato, l’ha tirato! Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Lo ha lanciato, non lo ha appoggiato per quello ho tirato un urlo. Lei ha detto lo ha appoggiato, ma lo ha lanciato!”, ha contestato la showgirl.

La Fico, confrontandosi con Sophie Codegoni, ha manifestato tutto il suo sdegno contestando ancora: “Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia mi sfregiava tutto! Poi sembro io quella che sclera inutilmente ma mi sono spaventata! Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia!”. Anche Katia Ricciarelli, a suo dire, si sarebbe arrabbiata ed avrebbe detto qualcosa sottovoce prima di andar via. Ma il bicchiere è stato davvero lanciato o solo appoggiato con particolare enfasi? L’arcano sarà definitivamente svelato questa sera, nel corso della diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini.

