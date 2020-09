Video/ Bologna Cagliari Primavera (2-2) highlights e gol: gioia Contini nel finale!

Bologna e Cagliari, nella seconda giornata del campionato primavera, si dividono la posta in palio dopo un match ricco di emozioni. Andiamo a scoprire come si è sviluppata la gara. Di Dio prova il cross tagliato ma non trova nessuno dei suoi. Il Cagliari attacca convinto e la sblocca. Desogus la mette dentro con un tiro a giro di pregevole fattura. L’assist è stato di Contini, sul tiro Molla non può farci nulla. Ruffo Luci prova l’azione personale, ma la difesa del Cagliari si chiude a riccio ed evita guai peggiori. Un minuto dopo è proprio Ruffo Luci a trovare il gol con un tiro che non lascia scampo a Cabras. Due minuti dopo arriva il sorpasso del Bologna. Pagliuca fa tutto da solo saltando avversari a ripetizione, cross in mezzo per Ruffo Luci che sigla la doppietta personale. Il Cagliari reagisce subito ma il tiro di Desogus sbatte contro la traversa. Nel finale di prima frazione sardi ad un passo dal pari. Desogus serve Masala che spara un bolide e sfiora la traversa. La prima frazione termina con il Bologna avanti sul Cagliari.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio secondo tempo ci prova Pagliuca ma il calciatore commette fallo. Ottima iniziativa dei sardi con la sfera che arriva a Contini, Arnolfi chiude tutto. Grandissimo intervento di Cabras. Khailoti colpisce di testa tutto solo in area, ma Cabras si produce in un grandissimo intervento. A dieci minuti dalla fine della gara, i sardi provano gli assalti finali. Contini si becca il giallo dopo una simulazione in area di rigore. Lo stesso Contini fa esultare la sua compagine. Da fuori area la piazza con Molla che non poteva farci davvero nulla, finale incredbile. Bella partita tra Bologna e Cagliari con un pari sostanzialmente giusto.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Molla, Arnolfi, Montebugnoli (88′ Motolese), Milani, Farinelli (78′ Grieco), Khailoti, Roma, Ruffo Luci, Pagliuca (88′ Sigurpalsson), Di Dio (69′ Rabbi), Rocchi.

A disposizione: Prisco, Cavina, Acampora, Cossalter, R. Pietrelli, A. Pietrelli, Cudini, Paananen.

Allenatore: Luciano Zauri.

CAGLIARI: Cabras; Piga, Boccia, Cusumano, Michelotti; Kanyamuna (74′ Zallu), Conti, Delpupo (67′ Manca); Masala (87′ Cavuoti), Contini, Desogus.

A disposizione: D’Aniello, Palomba, Iovu, Schirru, Spanu, Kourfalidis.

Allenatore: Alessandro Agostini.

MARCATORI: 13′ Desogus (C), 20′ e 22′ Ruffo Luci (B). 90′ Contini (C).

ARBITRO: Federico Fontani di Siena. ASSISTENTI: Davide Meocci di Siena e Costin Del Santo Spataru di Siena.

