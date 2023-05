Video/ Bologna Juventus (1-1) gol e highlights: pari e occasioni sprecate

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA JUVENTUS: MILIK SALVA ALLEGRI!

Andiamo a vedere video gol e highlights di Bologna Juventus. Bologna e Juventus chiudono in parità una sfida ricca di occasioni da gol da una parte e dall’altra.Dopo 2′ c’è già il primo ammonito della partita, con Posch sanzionato per un fallo su Alex Sandro. Al 4′ ci prova Chiesa che viene però chiuso da Kyriakopoulos al momento del tiro. Al 7′ Orsolini steso in area da Danilo: l’arbitro Sozza inizialmente lascia proseguire ma viene richiamato dal VAR (anche se l’on field review è impossibile per il guasto al monitor): è calcio di rigore che Orsolini trasforma spiazzando Szczesny, portando in vantaggio al 10′ il Bologna. I felsinei fanno girare bene il pallone e la Juventus affonda col solo Kostic. Al 20′ interessante punizione dal limite per i bianconeri ma Milik centra la barriera. La Juventus aumenta i giri e al 27′ Skorupski si oppone a Milik che alla mezz’ora può andare dal dischetto, guadagnandosi un penalty per un pestone subito sulla linea dell’area di rigore di Lucumì. Il polacco però cerca la trasformazione con uno strano saltello e calcia centrale permettendo la parata di Skorupski. Ancora il portiere rossoblu si mettere in evidenza su Fagioli al 35′, a fine primo tempo però è il Bologna in contropiede a sfiorare il raddoppio, con Szczesny che chiude due volte su Barrow lanciato a rete.

Nel secondo tempo primo squillo del Bologna al 4′ con una conclusione dalla distanza di Barrow che non crea problemi a Szczesny. Al 10′ ammonito Rabiot per un fallo su Posch, subito dopo Orsolini trova solo l’esterno della rete su una punizione calciata da posizione defilata ma interessante. Iling e Soulé prendono il posto di Fagioli e Kostic tra i bianconeri, al 16′ arriva il pareggio della Juventus. Posch deve chiudere su Iling ma il pallone arriva a Milik che di prima intenzione gira a rete, riscattando l’errore dal dischetto e firmando l’1-1. Al 18′ chance anche per Iling, entrato ottimamente in panchina, quindi torna a farsi vedere il Bologna con Posch che piazza clamorosamente alto di testa da due passi su cross di Moro. La grande occasione per tornare in vantaggio i felsinei ce l’hanno però al 40′ con Aebischer che da posizione defilata piazza sul secondo palo, col pallone che esce d’un soffio. Risponde la Juventus 1′ dopo con Soulé che spara alto dall’interno dell’area di rigore un pallone invitantissimo. Viene ammonito Paredes, poi rischia grosso il Bologna nel recupero con Medel che rischia l’autogol ripiegando in angolo: si chiude sull’1-1 un match molto divertente al “Dall’Ara”.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Thiago Motta ha visto un Bologna in grado di giocarsi al meglio la sfida con i bianconeri: “Sono felice della continuità in partita. Nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo difeso e non scelto il momento giusto di fare la pressione. La Juve quando ha campo è pericolosa. Nel secondo tempo meglio in quel senso e con la palla abbiamo fatto molto bene. Quello fa la differenza contro una squadra di quel livello. I ragazzi hanno dato tutto, è una soddisfazione non solo per me ma anche per la gente. Nel primo tempo dovevamo scegliere il momento di pressarli, non farlo sempre. Nel secondo tempo abbiamo trovato il momento giusto e, quando non era il momento, abbiamo difeso insieme. Contro una squadra come questa dobbiamo difenderci, ma anche giocare bene quando recuperiamo la palla“.

Massimiliano Allegri fa il punto della situazione su una Juventus ancora terza: “La Juventus c’è sempre stata. A Milano abbiamo fatto 25′ dormienti, ma per il resto con il Napoli e con l’Inter abbiamo fatto delle buone prestazioni. La squadra ci mette il cuore e questa è la cosa più importante. Stasera abbiamo creato occasioni e sbagliate altrettante. Abbiamo degli obiettivi davanti, e abbiamo recuperato punti sulla Lazio. Ora dobbiamo tornare a vincere, speriamo di farlo mercoledì. Ai ragazzi però non dobbiamo rimproverare niente anche perché ricordiamoci che noi è dal 18 gennaio che prendiamo mazzate, dentro e fuori dal campo. Milik? I rigori si sbagliano. Lui fa sempre questo saltello ma di solito calcia forte. Da allenatore posso dire che in quel momento li avrebbe dovuto tirare in modo più cattivo, poi i rigori li sbaglia solo chi li tira…“.

