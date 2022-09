Video/ Bologna Salernitana (risultato 1-1) gol e highlights: pareggio nel finale

Il Bologna rinvia di nuovo l’appuntamento con la vittoria, facendosi raggiungere nel finale da una determinata Salernitana. Scopriremo gli highlights nel video Bologna Salernitana 1-1. Ritmi piuttosto alti a inizio gara, a rendersi più pericolosi inizialmente sono stati i padroni di casa con Sansone. Al 24′ il calciatore rossoblù ha messo fuori dai radar Fazio, è entrato in area avversaria e ha scaricato il pallone col destro verso la porta da una posizione ottimale. Il suo tiro però non è stato preciso e ha mancato lo specchio. Poco prima c’era stata una clamorosa occasione anche per gli ospiti su un cross rasoterra di Coulibaly, con la sfera che ha attraversato tutta l’area di rigore rossoblù, arrivando a Soumaoro che alla fine ha deviato il pallone destinato a Dia. A confermarsi il più pericoloso del match, prima dell’intervallo, è stato Sansone, che però ha sprecato tanto. Alla mezz’ora ha sfiorato il palo con un tiro rasoterra, poi al 42′ a tu per tu con Sepe dopo essere stato lanciato da un retropassaggio horror di Dia si è mangiato un gol sostanzialmente fatto, calciando il pallone addosso al portiere avversario.

Mihajlovic nell’intervallo ha operato tre cambi: dentro Soriano, De Silvestri e Lykogiannis per Zignato, Schouten e Cambiaso. Le sostituzioni hanno dato i loro frutti, perché al 52′ Sansone scatta in profondità e viene steso da Gyomber all’interno dell’area. Il direttore di gara non esita a fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto va Arnautovic, che non sbaglia. La Salernitana però non si è persa d’animo, crescendo nel finale di partita: all’88’, gli ospiti hanno pareggiato i conti. La rete decisiva è arrivata sugli sviluppi di una conclusione di Candreva, che ha calciato con mancino. Skorupski ha parato ma non è riuscito a trattenere e sul pallone si è avventato Dia, che ha spedito la sfera in rete. Festeggiano i molti tifosi granata arrivati allo stadio Dall’Ara mentre il Bologna resta a quota 2 punti in classifica.

Per Sinisa Mihajlovic il Bologna difetta in grinta per difendere il risultato: “Secondo me questi dati parlano di un’altra partita, anche se la Salernitana ha fatto bene. Noi abbiamo creato tanto. A noi c’è mancata la rabbia di chiudere le partite e la rabbia per difendere i risultati. Questo è un aspetto che non si riesce ad allenare, che deve venire da dentro. Se non capiamo questo aspetto, è difficile. Negli ultimi minuti il pallone si buca, non si gioca più… Ci mancava fisicità. Ho pensato di poterli maggiormente mettere in difficoltà con giocatore più veloci, ma poi ho capito che era meglio puntare sulla fisicità. Dobbiamo migliorare l’atteggiamento, perché altrimenti da qui in avanti sarà sempre più difficile. Non solo domenica, ma tutte le partite“.

Davide Nicola elogia la capacità della Salernitana di essere uscita da una situazione difficile: “Se si viene a giocare con questa voglia e intensità su un campo sempre difficile, perché il Bologna voleva sfruttare questo turno casalingo, allora sei sulla strada giusta. Nel primo tempo abbiamo giocato con grande voglia e sarebbe stato un peccato non riprenderla pagando a caro prezzo l’avvio del primo tempo dove abbiamo pagato un po’ di stanchezza. Abbiamo però cercato il pari e l’abbiamo trovato, sono felice per i ragazzi e per la marea di tifosi che sono venuti qui anche questa sera. Noi cerchiamo di lavorare su un tipo di gioco che vogliamo proporre e che deve essere offensivo perché non ci piace subire il gioco e vogliamo averlo in mano noi. Oggi non ci siamo persi d’animo perché crediamo in quello che stiamo facendo e sappiamo di poter far crescere tutti i nostri nuovi giocatori“.

