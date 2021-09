Video/ Borussia Dortmund Sporting (1-0) highlights e gol. Decide Malen!

Il Borussia Dortmund vince 1-0 in casa contro lo Sporting Lisbona. Decide il match la rete realizzata da Malen nel primo tempo. E’ la seconda vittoria per i gialloneri nel girone C di Champions League. Ora la squadra di Rose è prima con l’Ajax a punteggio pieno e nel prossimo turno le due squadre si incontreranno ad Amsterdam. I portoghesi invece giocheranno in casa del Besiktas.

SINTESI PRIMO TEMPO

Rose schiera il Dortmund con il 4-3-3. Assente Haaland per infortunio. In porta c’è Kobel difeso da Meunier, Hummels, Akanji e Guerreiro. A centrocampo Jude Bellingham, Witsel e Dahoud; in avanti Marco Reus, Malen e T. Hazard. Lo Sporting risponde con il 3-4-2-1. Tra i pali Adan, in difesa Neto, Coates e Feddal. A centrocampo da destra verso sinistra Porro, Palhinha, Matheus e Reis mentre in zona offensiva Sarabia in supporto di Tiago Tomas e Paulinho. Inizio in salita per i gialloneri. Deve alzare bandiera bianca Mahmoud Dahoud, il centrocampista tedesco dopo solo due minuti ha accusato un problema fisico e si reca direttamente negli spogliatoi. Il tecnico Rose al suo posto manda in campo Brandt. Grande scambio in mezzo al campo tra Reus e Meunier al 12esimo ma l’ex terzino del PSG non riesce poi a puntare l’area di rigore avversaria, recupera lo Sporting. Poco dopo Bellingham finta e poi prova a mettere in mezzo alla ricerca di Malen, il traversone del giovane inglese viene però murato dal difensore avversario Neto. Lancio di Akanji per lo scatto tra le linee di Marco Reus che controlla la sfera ma viene chiuso dall’ottima uscita in presa bassa del portiere avversario Adan. Il Borussia spinge ma lo Sporting tiene bene il campo. Brutto errore di Mats Hummels al 23esimo. L’ex Bayern sbaglia completamente l’appoggio favorendo Paulinho, il tentativo dell’attaccante dello Sporting però termina alto sopra la traversa. In avanti intanto Malen fa rimpiangere per il momento Haaland: troppi errori e spesso l’ex PSV si fa sorprendere in fuorigioco.

Ritmo basso: nè il Borussia nè lo Sporting riescono a rendersi pericolosi nella prima mezzora di gioco. Al 37esimo prova a rendersi pericoloso lo Sporting Lisbona, pallone sul primo palo per Tiago Tomas che prova un avvitamento complicato e la sfera termina a lato. Il risultato si sblocca un minuto dopo. Al primo vero tiro in porta arriva il vantaggio del Borussia Dortmund, la sblocca Donyell Malen. Grande giocata sulla trequarti di Bellingham che imbuca per l’olandese, vince il duello con Coates e con l’interno del destro in diagonale batte Adan. Prima rete stagionale con la nuova magia per l’attaccante. Prova nuovamente a disegnare gioco Jude Bellingham che poi sbaglia e commette un brutto fallo sulla trequarti avversaria ai danni di Porro. Giallo per il centrocampista inglese. Proteste abbastanza veementi da parte di Matheus che voleva una maggior sanzione per Bellingham, interviene il direttore di gara che ammonisce il centrocampista dello Sporting. Nel finale di tempo apertura di Marco Reus per lo scatto lungo la corsia di destra da parte di Hazard che lascia poi partire il traversone per Malen anticipato però da Neto.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio in avvio di secondo tempo al Signal Iduna Park di Dortmund, stessi ventidue protagonisti che hanno concluso la prima frazione di gioco. Al 47esimo viene annullato il raddoppio del Borussia Dortmund, va in gol Marco Reus dopo l’ennesimo suggerimento di Bellingham. Giusto l’annullamento per fuorigioco. Intervento falloso di Joao Palhinha ai danni di Thorgan Hazard che lo aveva saltato netto, calcio di punizione da buona posizione in favore dei padroni di casa. Serie di batti e ribatti dopo il calcio di punizione in favore del Borussia, poi viene fermato il gioco per un intervento irregolare di un calciatore di casa. I gialloneri provano a chiudere il match, i portoghesi non ci stanno e mettono in campo grinta e ardore. Palhinha recupera diversi palloni in mezzo al campo. Tocco di Guerreiro su calcio di punizione per Marco Reus che prova la conclusione dalla lunghissima distanza, pallone che termina tra le braccia di Adan che blocca. Cambio per lo Sporting, fuori Tiago Tomas ed in campo Nuno Santos.

Ammonito Hummels. Ottimo salvataggio intanto di Axel Witsel all’interno della propria area di rigore dopo il tentativo di traversone di Pablo Sarabia, sempre presente il centrocampista belga. Cambio per il Dortmund, dentro Pongracic al posto di Hazard. Al 74esimo Malen trova il gol del raddoppio ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Fuori Sarabia e dentro Cabral per gli ospiti. Doppio cambio invece ordinato da Rose: escono Guerreiro e Malen, entrano Reinier e Schulz. randt vince un contrasto con Palhinha ma non riesce a trovare compagni in zona offensiva, si attende ormai soltanto il fischio finale mentre Amorin effettua un triplo cambio: escono Matheus Reis, Pedro Porro e Palhinha, entrano Esgaio, Braganca e Tabata. Cartellino giallo per Neto nel finale. Vince il Borussia di misura.

