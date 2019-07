Video/ Burundi Guinea (0-2): highlights e gol, Yattara decisivo (Coppa Africa)

All’Al Salam Stadium la Guinea supera il Burundi con un netto 2 a 0. Nel primo tempo la partita si mette quasi subito in discesa per gli uomini del ct Put grazie al cartellino rosso rimediato da Nduwarugira già al 12′, a causa di una trattenuta. Il vantaggio arriva poco dopo, precisamente al 25′, grazie alla rete siglata da Yattara. Quest’ultimo è protagonista anche nel secondo tempo realizzando la rete del raddoppio al 52′, questa volta su assist da parte di Traore. Gli elefanti controlla la situazione nel corso della ripresa mentre le Rondini non riescono a produrre azioni in grado di poter alimentare le speranze, mai concrete, per una rimonta. I 3 punti conquistati grazie a questo successo permettono alla Guinea di salire a quota 4 nella classifica del girone B, assicurandosi la terza posizione, mentre il Burundi non si muove e chiude a zero punti.

VIDEO BURUNDI GUINEA, LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Guinea, anche grazie all’episodio avvenuto in apertura, abbia meritato questa vittoria, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 64%. La Nazionale di mister Put ha toccato molti più palloni rispetto a quelli di Niyungeko a giudicare dal 496 su 570 contro 231 su 309 appoggi completati. In attacco spiccano ancora gli Elefanti grazie al 15 a 8 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 2 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Burundi è stata la squadra più fallosa a causa del 16 a 14 nel computo dei falli commessi e l’arbitro marocchino N. El Jaafari, oltre ad aver espulso Nduwarugira tra le fila del Burundi con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Nizigiyimana e Duhayindavyi da un lato, Sylla dall’altro.

IL TABELLINO

Burundi-Guinea 2 a 0 (p.t. 0-1)

Reti: 25′, 52′ Yattara(G).

Assist: 52′ Traore(G).

BURUNDI Nahimana; Nizigiyimana, Ngando, Frederic(68′ Berahino), Nduwarugira, Kwizera, Mustafa(16′ Duhayindavyi), Fiston, Shabani, Mohamed. All.: Niyungeko.

GUINEA Kone, Sylla, Seka, Falette, Mikael, Diawara, Cissè, Yattara(79′ Kante), Kamano(63′ Lass), Traore, Kaba(85′ Camara). All.: Put.

Arbitro: N. El Jaafari (Marocco).

Ammoniti: 18′ Sylla(Guinea); 69′ Nizigiyimana(B); 76′ Duhayindavyi(B).

Espulsi: 12′ Nduwarugira(B).

VIDEO BURUNDI GUINEA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA