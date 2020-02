Video/ Cagliari Parma (2-2): highlights e gol. Cornelius trova il pari in extremis

Alla Sardegna Arena le formazioni di Cagliari e Parma si annullano a vicenda con un pareggio in extremis per 2 a 2. Come si vede nel video di Cagliari Parma, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti provano a partire forte nel tentativo di prendere subito in mano le redini del match ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 19′ grazie alla rete messa a segno da Joao Pedro, su assist di Simeone. I ducali rispondono centrando un palo con Kucka al 31′ ma i sardi non rimangono a guardare e colgono a loro volta il legno al 39′ con Faragò. Nel finale di frazione, precisamente al 42′, è Kucka a ristabilire l’equilibrio, capitalizzando il suggerimento del suo compagno Brugman. Nel secondo tempo gli uomini del tecnico Maran falliscono l’occasione per tornare avanti quando, al 53′, Joao Pedro ha sbagliato un calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Gagliolo proprio ai suoi danni. Ci pensa però Simeone a siglare il nuovo vantaggio rossoblu al 54′, su assist di Luca Pellegrini, ma perdono per infortunio Cigarini, rimpiazzato da Oliva, intorno al 72′. Il direttore di gara, su suggerimento del VAR, rettifica poi un calcio di rigore concesso al Parma con una punizione dal limite dell’area cagliaritana per un fallo commesso da Klavan e, nel recupero, ci pensa infine Cornelius ad acciuffare il pari con l’aiuto di Kurtic al 90’+4′. Il punto conquistato in questo ventiduesimo turno di campionato permette sia al Cagliari che al Parma di salire a quota 32 punti nella classifica di Serie A.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro, a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 56%, emerge come il Cagliari avrebbe forse potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente sancito dal punteggio finale. A questo primo dato si aggiunge pure una maggiore precisione nei passaggi, ovvero il 76% contro il 75% con 314 e 245 appoggi completati, supportato pure da un maggior numero di recuperi, 65 a 51 di cui 14 per Pisacane, e di ripartenze da recupero, 23 a 22. I giocatori del tecnico Maran si sono messi in luce in modo particolare per quanto riguarda la fase offensiva: 11 a 5 le occasioni da gol, 4 per Simeone, 16 a 12 le conclusioni totali, delle quali 11 a 5 indirizzate nello specchio della porta con 4 sempre per Simeone, e 2 a 7 nelle parate, 0 a 3 quelle decisive. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più fallosa a causa del 16 a 15 nel computo dei falli commessi, 4 dal solo Faragò, e l’arbitro Massimiliano Irrati, proveniente dalla sezione di Pistoia, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Cigarini, Nandez e Nainggolan da un lato, Darmian e Gagliolo dall’altro.

IL TABELLINO

Cagliari-Parma 2 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 19′ Joao Pedro(C); 42′ Kucka(P); 54′ Simeone(C); 90’+4′ Cornelius(P).

Assist: 19′ Simeone(C); 42′ Brugman(P); 54′ Pellegrini(C); 90’+4′ Kurtic(P).

CAGLIARI (4-3-1-2) – Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nández, Cigarini(73′ Oliva), Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disp.: Olsen, Rafael, Cacciatore, Lykogiannis, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Ladinetti, Gagliano, Paloschi, Pereiro. All.: Maran.

PARMA (4-3-3) – Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Kurtic, Cornelius, Siligardi(57′ Caprari). A disp.: Radu, Corvi, Laurini, Pezzella, Dermaku, Grassi, Barillà, Sprocati. All.: D’Aversa.

Arbitro: Massimiliano Irrati (Pistoia).

Ammoniti: 34′ Darmian(P); 52′ Gagliolo(P); 69′ Cigarini(C); 77′ Nandez(C); 87′ Nainggolan(C).

VIDEO CAGLIARI PARMA, HIGHLIGHTS E GOL





