Video/ Cagliari Pisa (3-1) highlights e gol. I sardi centrano i sedicesimi

Il Cagliari supera il Pisa in Coppa Italia e approda ai sedicesimi di finale. Le rete dei sardi sono state siglate da Marin, Godin, con deviazione decisiva di Caracciolo, e Deiola, Masucci per i toscani ha siglato la rete della bandiera. La sblocca Joao Pedro dopo due minuti ma la rete viene annullata. Cross di Birindelli che pesca Lucca, quest’ultimo prova la sponda ma non trova nessuno. Joao Pedro tocca per Dalbert, inserimento dell’esterno che calcia ma trova la parata di Nicolas. La compagine sarda inizia ora ad attaccare con insistenza. Marin pesca Joao Pedro che di testa impegna severamente Nicolas. Marin! La sblocca il Cagliari. Bellissimo scambio con Joao Pedro con Marin che salta Nicolas e deposita in rete. Siamo giunti alla mezzora di gioco con il Cagliari avanti grazie al bel gol siglato da Marin. Azione personale di Zappa, la sua conclusione centra il palo! Godin! Arriva il raddoppio del Cagliari. Bel cross di Marin con il difensore uruguagio che colpisce di testa e non lascia scampo a Nicolas. Marin, il migliore in campo fino ad ora, calcia da fuori area ma trova pronta la difesa toscana. Sulla rete di Godin è decisiva la deviazione di Caracciolo, possiamo quindi parlare di autogol. Sibilli prova a riaprirla ma non trova la porta. Strootman trova Zappa, il suo cross per un soffio non trova Pavoletti. Deiola! La chiude il Cagliari nel finale di prima frazione. Carboni serve il centrocampista che si inserisce e buca per la terza volta la porta del Pisa. Termina la prima frazione, il Cagliari è avanti grazie alle reti siglate da Marin, l’autogol di Caracciolo e Deiola.

SECONDO TEMPO

Sibilli serve per Marsura, quest’ultimo non trova la porta. Dalbert pesca Joao Pedro che in spaccata sfiora il poker. Masucci! Sibilli la mette in mezzo da corner, Masucci di testa non lascia scampo a Cragno. Ceppitelli ci arriva in scivolata ma viene contrastato da Marin. Pochi minuti alla fine, sardi ad un passo dal passaggio del turno. Simeone si lancia ma commette fallo sul difensore che lo controllava. Zappa la mette in mezzo ma Caracciolo chiude. Termina la gara, il Cagliari ai sedicesimi incontrerà il Cittadella.

IL TABELLINO

Marcatori: 28′ Marin (C), 37′ aut. Caracciolo (C), 45′ + 3 Deiola (C), 67′ Masucci (P)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin (78′ Lykogiannis), Carboni (77′ Ceppitelli); Zappa, Deiola, Strootman, R. Marin (90′ + 5 Altare), Dalbert; João Pedro (87′ Pereiro), Pavoletti (87′ Simeone). All. Semplici

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Birindelli (65′ Leverbe), Hermansson, Caracciolo, Berra; Gucher (62′ Masucci), Quaini (46′ M. Marin), De Vitis; Marsura, Sibilli (82′ Mastinu); Lucca (61′ I. Touré). All. D’Angelo

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Zappa, Marin (C), I. Touré (P)

