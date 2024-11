Video Caldiero Terme Lumezzane che regala una sfida piena di gol, belle giocate e tanti cartellini gialli. La partita si sblocca al minuto 20 con Monachello. L’attaccante siciliano batte in porta e porta in vantaggio i suoi. Il vantaggio degli ospiti dura fino al minuto 55, quando il Caldiero Terme pareggia i conti con Marras con il suo solito mancino preciso e potente. Lumezzane che ha la possibilità di di portarsi sopra con Monachello, ma quest’ultimo sbaglia il calcio di rigore non permettendo la rete del raddoppio.

Video Foggia Casertana (0-0)/ Gol e highlights: finisce a reti bianche (Serie C, 15 Novembre 2024)

Al minuto 83il direttore di gara chiama un altro tiro dal dischetto, questa volta per i padroni di casa. Si presenta Filiciotto che non sbaglia e porta i vantaggi i suoi. Nel finale assedio da parte del Lumezzane con la rete del neo entrato Piga. Lumezzane che sale al quinto posto con 25 punti; occasione persa per il Caldiero Terme che rimane solamente a quota 15, ancorata nelle zone più calde della classifica.

Video Vis Pesaro Ascoli (1-1) / Gol e highlights: tante emozioni, pari nel finale (Serie C, 15 Novembre 2024)

VIDEO CALDIERO TERME LUMEZZANE: IL TABELLINO

CALDIERO TERME: Giacomel A. (Portiere), Mazzolo F., Molnar I., Gobetti N., Baldani N., Gattoni T., Filiciotto A., Mondini G. (dal 23′ st Cazzadori D.), Marras T. (dal 40′ st Furini E.), Zerbato L. (dal 31′ st Florio M.), Fasan N. (dal 40′ st Quaggio A.). A disposizione: Amoh A. A., Bertolazzi G. (Portiere), Cazzadori D., Cisse O., Florio M., Furini E., Gecchele P., Kuqi O. (Portiere), Lanzi E., Pelamatti A., Personi L., Quaggio A.

LUMEZZANE: Carnelos M. (Portiere), Regazzetti S. (dal 11′ st Moscati M.), Pogliano C., Deratti J. (dal 29′ st Piga M.), Pagliari M., Tenkorang J. (dal 41′ st Pannitteri O.), Taugourdeau A., Malotti M., Ferro M. (dal 29′ st Scanzi M.), Monachello G. (dal 30′ st Corti N.), Iori M.. A disposizione: Arici A., Corti N., Lipari M., Moscati M., Ottolini E. (Portiere), Pannitteri O., Papetti F., Piga M., Scanzi M., Terranova E.

Video Catania Trapani (2-1)/ Gol e highlights: Inglese manda al tappeto i granata (Serie C, 15 Novembre 2024)

Reti: al 10′ st Marras T. (Caldiero Terme) , al 37′ st Filiciotto A. (Caldiero Terme) al 20′ pt Monachello G. (Lumezzane) , al 43′ st Piga M. (Lumezzane) .

Ammonizioni: al 38′ pt Gobetti N. (Caldiero Terme), al 7′ st Gattoni T. (Caldiero Terme), al 18′ st Giacomel A. (Caldiero Terme), al 45’+4 st Filiciotto A. (Caldiero Terme) al 22′ pt Regazzetti S. (Lumezzane), al 45’+2 pt Monachello G. (Lumezzane), al 45’+3 st Taugourdeau A. (Lumezzane).

VIDEO CALDIERO TERME LUMEZZANE: GOL E HIGHLIGHTS