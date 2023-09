Video/ Cesena Ancona (4-0) gol e highlights: Carrozza guida il poker bianconero (19 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS CESENA ANCONA: TRE GOL NELLA RIPRESA

Video, gol e highlights Cesena Ancona, gara valevole per la quarta giornata della Serie C Girone B, conclusasi 4-0 in favore dei padroni di casa, a lungo unici e incontrastati padroni del match. Un pallone che per mezz’ora non ne voleva sapere di entrare nonostante la mole di occasioni create: il tiro di Ogunseye, il colpo di testa di Prestio, la seconda conclusione di Ongunseye. Alla fine al 33′ il fortino dell’Ancona cede e il pubblico di casa può esultare per la rete di Silvestri su assist di Adamo. Prima della chiusura di tempo arriva la brutta notizia per il Cesena ovvero l’infortunio muscolare di Ogunseye.

Nella ripresa i bianconeri scendono in campo più tranquilli e le cose vengono naturali. Al 51′ Corazza cade in area, si conquista il rigore e lo trasforma raddoppiando il vantaggio. Sempre Corazza, appena quattro giri d’orologio più tardi, ringrazia l’errore difensivo avversario e sviluppa il gol del 3-0. Tra i vari cambi effettuati c’è anche l’ingresso di Shpendi che aggiunge il suo nome nel tabellino dei marcatori a venti minuti dalla fine. Cade dunque l’Ancona dopo la vittoria in casa col Pineto mentre d’altro canto si conferma il Cesena, capace nel turno successivo di vincere per 3-1 col Pontedera.

VIDEO CESENA ANCONA, IL TABELLINO

CESENA-ANCONA 4-0

MARCATORI: 33′ Silvestri, 6′ st e 10′ st Carrozza, 27′ st Shpendi.

CESENA: Pisseri, Ciofi, Silvestri, Prestia, Donnarumma, De Rose, Varone (15′ st Francesconi), Adamo (15′ st Pierozzi), Hraiech (1′ st Berti), Corazza (25′ st Shpendi), Ogunseye (42′ pt Kargbo). A disposizione: Siano, Veliaj, Bumbu, Chiarello, David, Giovannini, Pieraccini, Pitti.

ANCONA: Vitali, Barnaba, Marenco, Cella (19′ st Dutu), Peli (23′ st Basso), Saco (1′ st Energe), Paolucci, Nador (33′ st Gatto), Martina, Spagnoli, Cioffi (19′ st Kristoffersen). A disposizione: Braghetti, Testagrossa, Agyemang, Clemente, Gavioli, Mattioli, Pellizzari, Useini.

