Video/ Chelsea Villarreal (7-6 dcr): highlights e gol. Tuchel vince la Supercoppa!

VIDEO CHELSEA VILLARREAL (6-5 DCR): BLUES VINCONO LA SUPERCOPPA UEFA!

E’ il Chelsea a vincere la Supercoppa UEFA, dopo aver battuto il Villarreal ai calci di rigore, con il risultato finale di 7-6!. Dopo aver fatto sua la Champions league, Tuchel mette in bacheca un’altra coppa delle più prestigiose, ottenuta pure al termine di una sfida molto ritmata e divertente, decisa però dalla roulette dei penality. In tal senso giocatore decisivo, sia pure subentrato a match in corso, è stato il portiere dei Blues Kepa, che si è trasformato in una vera saracinesca di fronte ai rigoristi del Villarreal: il portierone infatti è riuscito a parare ben due rigori al sottomarino giallo (i tiri di Mandi e Albion) e dunque a siglare il trionfo del club inglese. E mentre anche questa mattina è gran festa per i fan del Chelsea, andiamo ora a raccontare le azioni salienti di questa bellissima finale della Supercoppa UEFA, occorsa solo ieri a Belfast. Date le formazioni ufficiali, e udito il fischio d’inizio, il match comincia sotto il segno inglese: il Chelsea parte subito forte e domina completamente il campo per i primi 30 minuti di gioco, ed è già al 27’ che con Ziyech si porta pure in vantaggio sul tabellone del risultato. Il Villarreal subisce e fatica, ma nel finale del primo tempo pure trova l’energia per reagire e con Gerard Moreno pure fa paura con un bel traversone.

LE PAGELLE DI CHELSEA VILLARREAL/ I voti della partita: Tuchel diabolico con Kepa

VIDEO CHELSEA VILLARREAL: BLUES CAMPIONI

Dopo l’intervallo il club spagnolo mostra di avere ancora molto da dire per la finale della Supercoppa UEFA: il Villarreal parte forte nella ripresa, trainato da un Gerard Moreno davvero in condizione. Il bomber colpisce subito il palo entro i primi minuti della frazione, ma è solo al 73’ che ben assisto da Bia, manda in frantumi lo specchio del Chelsea. Il pareggio scuote gli inglesi, che rimettono testa e cuore in partita: nel finale del secondo tempo i Blues tentano di recuperare l’incontro, ma di fatto non risultano troppo “cattivi”. Col risultato in parità scattano i tempi supplementari: qui gli inglesi paiono avere più energia nelle gambe ma di fatto nulla possono contro il Villarreal che si sacrifica fino all’ultimo minuto. E’ ancora partita dunque per la finalissima e si va ai calci di rigori. La sequenza è al cardiopalma: prima l’errore di Havertz e il gol di Moreno, ma poi il Chelsea con Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorghino, Pulisic e Rudiger non sbaglia un colpo, come invece fanno Mandi e Albion (ma per gli spagnoli Estupina, Gomez, Raba e Foyth non sbagliano). E’ dunque gran vittoria per il Chelsea contro il Villarreal ai calci di rigore: gli inglesi hanno vinto la Supercoppa UEFA.

Diretta/ Chelsea Villarreal (risultato finale 7-6 dcr) streaming: Kepa decisivo!

IL TABELLINO

CHELSEA-VILLARREAL 1-1 (6-5 dcr)

Reti: 27′ Ziyech (C), 73′ Gerard Moreno (V)

CHELSEA (3-4-3): Mendy (120′ Kepa); Zouma (65′ Christensen), Chalobah, Rudiger; Hudson Odoi (82′ Azpilicueta), Kanté (65′ Jorginho), Kovacic, Marcos Alonso; Ziyech (43′ Pulisic), Werner (65′ Mount), Havertz. All. Tuchel

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza (58′ Estupinan); Trigueros (70′ Moi Gomez), Capoue (70′ Gaspar), Moreno (85′ Morlanes); Pino (91′ Mandi), Gerard Moreno, Dia (85′ Raba). All. Emery

Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno 3° turno: Roma, chi c'è?

Ammoniti: Rudiger, Tuchel, Pino, Raba

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CHELSEA VILLARREAL

LEGGI ANCHE:

Video/ Ravenna Imolese (3-3): highlights, grande rimonta rossoblu (Serie C)Video/ Bologna Empoli (3-1): highlights, grande rimonta rossoblù (Serie A)Video/ Triestina Ravenna (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 3^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA