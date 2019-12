Video/ Cluj Celtic (2-0): highlights e gol, vittoria e qualificazione per i rumeni

Il Cluj non perde l’occasione e piega con un secco 2-0 il Celtic, sceso in campo allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu in formazione estremamente rimaneggiata, con ben 10 cambi rispetto all’undici titolare tipo: il video Cluj Celtic ci racconta dunque una partita dalla storia molto semplice. I romeni ne hanno approfittato, sarebbe bastato un pareggio per ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League a prescindere dal risultato della Lazio a Rennes, è arrivata invece una convincente vittoria. Match approcciato bene dai romeni, con la giusta aggressività: al 18′ prima grande chance della partita con Omrani che batte a rete a tu per tu con Gordon che con un grande riflesso nega però il vantaggio al Cluj. Il Celtic non rinuncia, sornione, a ripartenze e tiri mancini come quello che Johnston prova a tirare al 44′ al portiere Arlauskis, per poco non pizzicato fuori dai pali in licenza non autorizzata. CLICCA QUI PER IL VIDEO CELTIC CLUJ: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CLUJ CELTIC: IL SECONDO TEMPO

Il Cluj capisce che conviene chiudere i conti e ci riesce dopo 5′ nella ripresa: Andrei Burca stacca bene di testa su cross da calcio d’angolo di Deac e porta in vantaggio i suoi. Il portiere del Celtic, Gordon, nega 2′ dopo il raddoppio a Deac, con la Lazio sotto nel punteggio a Rennes il Cluj si sente tranquillo e chiude definitivamente i conti con una rete di Djokovic al 25′ del secondo tempo. Nel finale il portiere degli scozzesi, Gordon, nega il tris a Deac e Lacina Traoré, ma la sostanza non cambia: Celtic e Cluj approdano a braccetto ai sedicesimi, sarebbe stato difficile chiedere di più agli scozzesi già primi nel girone, il Cluj con la sconfitta della Lazio non avrebbe corso rischi in ogni caso.

