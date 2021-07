Video/ Colombia Perù (risultato 3-2) gol e highlights: Cafeteros terzi, Copa America

VIDEO COLOMBIA PERÙ (3-2): GOL E HIGHLIGHTS

Colombia Perù 3-2: divertente finale per il terzo posto alla Copa America 2021. Come spesso succede nelle finali per il terzo posto, c’è stato poco tatticismo e non è mancato il divertimento in questa partita che ha assegnato alla Colombia il terzo gradino del podio della manifestazione continentale del Sudamerica. Allo stadio Nazionale della capitale Brasilia, era stato il Perù a passare in vantaggio per primo, grazie al gol segnato al 45′ minuto di gioco da Yoshimar Yotun. Nella ripresa però è successo di tutto, a cominciare dal gol del pareggio della Colombia a opera dello juventino Juan Cuadrado al 49′. La Colombia sorpassa al 66′ grazie alla rete di Luis Fernando Diaz, ma al minuto 82 ecco il pareggio del Perù, ad opera di Gianluca Lapadula, che corona così un’ottima Copa America a titolo personale. Quando però tutto faceva ormai pensare ai tempi supplementari, ecco la doppietta di Luis Fernando Diaz al 94′ per dare alla Colombia la vittoria 3-2 e il terzo posto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)



Probabili formazioni Argentina Brasile/ Quote, ancora dubbi (finale Copa America)

DIRETTA COLOMBIA PERÙ: LA FINALE PER IL TERZO POSTO

Colombia Perù, in diretta dallo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia, si gioca alle ore 2:00 italiane di sabato 10 luglio: è la finale per il terzo posto di Copa America 2021, dunque verrà assegnata la medaglia di bronzo tra due nazionali che sono ovviamente deluse per come sono andate le semifinali, ma possono comunque timbrare un risultato importante. La Colombia, favorita, è caduta ai rigori contro l’Argentina, sbagliandone tre su cinque: avrebbe potuto raggiungere la finale per spezzare una serie negativa ma si dovrà accontentare, e ora vuole salire sul podio per confermare di essere la terza forza sudamericana.

Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Diretta tv, tante certezze per i due ct

Il Perù ha ceduto di misura al Brasile, e anche per gli andini bisogna dire che in questi ultimi anni è stata trovata una buona continuità di risultati che ha permesso di togliersi soddisfazioni non da poco, tanto che nelle ultime cinque edizioni di Copa America sono arrivate quattro semifinali. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Colombia Perù: aspettando che si giochi, proviamo a ipotizzare in che modo i due CT possano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco a Brasilia, leggendo insieme le probabili formazioni della finale per il terzo posto di Copa America 2021.

DIRETTA COLOMBIA PERÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Colombia Perù sarà trasmessa sulla televisione satellitare, che ha seguito tutta la Copa America 2021: appuntamento dunque riservato agli abbonati, i canali saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder) con la consueta possibilità di seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Pronostici Italia Inghilterra/ Finale Europei 2020: quote e previsioni alla vigilia

PROBABILI FORMAZIONI COLOMBIA PERÙ

Turnover o titolari in Colombia Perù? Un bel dubbio ovviamente: Reinaldo Rueda potrebbe tornare al 4-2-3-1 e schierare stavolta Duvan Zapata da prima punta, con Luis Muriel alle sue spalle da trequartista e due esterni che potrebbero essere nuovamente Luis Diaz e Cuadrado. Al centro del campo resterebbe la coppia formata da Barrios e Cuéllar, con una difesa in cui Davinson Sanchez e Yerry Mina sono i centrali a protezione di Ospina e Munoz e Tesillo i due laterali. Naturalmente, ci si riserva la possibilità di qualche modifica, e questo vale anche per il Perù: un 4-5-1 per Ricardo Gareca, che può diventare agilmente 3-5-2 alzando Pena o Cueva a fare coppia con Lapadula, e portando Corzo e Trauco a fare gli esterni di centrocampo. I centrali in difesa sarebbero ancora Christian Ramos, Callens e Santamaria con Gallese a difendere la porta, poi ci sarà eventuale spazio per i due mediani che dovrebbero essere Yotun e Tapia, che rischiano sulla concorrenza di Tavara e Raziel Garcia.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Colombia Perù è stato tracciato dall’agenzia Snai, e dunque andiamo a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Cafeteros porta in dote una vincita corrispondente a 1,85 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – vale 3,40 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli andini, vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 4,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA