Video/ Como Pro Patria (1-0): highlights e gol. Ai comaschi basta Solini (Serie C)

VIDEO COMO-PRO PATRIA (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como supera la Pro Patria per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Banchini a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi con Toninelli già al 2′ e con H’maidat al 4′, senza però inquadrare lo specchio della porta avversaria. Gli ospiti allenati dal tecnico Javorcic ci provano invece con una conclusione imprecisa di Le Noci al 7′. I minuti scorrono sul cronometro e la partita sembra via via sempre più equilibrata, con le due squadre ad alternarsi nelle occasioni da gol. Gli azzurri ci riprovano con H’maidat sparando alto verso il 22′ ed i biancoblu replicano con il medesimo risultato al 27′ con Brignoli. I Lariani non hanno poi maggior fortuna nemmeno al 31′ con il tiro sbilenco di Magrini.

VIDEO COMO PRO PATRIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Gabrielloni al posto di Magrini tra i calciatori di mister Banchini, il copione della partita sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente ed infatti sono i padroni di casa, dopo essersi resi pericolosi di nuovo al 49′, a passare per primi in vantaggio verso il 54′ grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Solini, autore di una gran giocata avendo anche saltato Cottarelli con un tunnel. Nell’ultima parte dell’incontro i Tigrotti si fanno vedere solo verso il 75′ con il tiro impreciso in acrobazia di Parker, rischiando anzi di subire anche l’eventuale gol del raddoppio da parte degli azzurri e perdendo quasi ogni speranza dopo l’espulsione per proteste rimediata da Nicco all’84’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Lovison, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Bertoncini, Ferrari da un lato, Brignoli, Saporetti, Bertoni, Parker, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Nicco, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo recupero dell’ottavo turno di campionato permettono al Como di salire a quota 16 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata della Pro Patria, rimasti appunto fermi a 15 punti.

IL TABELLINO

Como-Pro Patria 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 54′ Solini(C).

COMO (3-4-2-1) – Facchin; Toninelli, Bertoncini, Solini; Magrini, Bellemo, H’maidat, Iovine; Terrani, Gatto; Ferrari. A disp.: Bolchini, Agyakwa, Foulds, De Nuzzo, Dkidak, Bovolon, Soldi, Cicconi, Gabrielloni, Rosseti, Walker, Pelà. All.: Banchini.

PRO PATRIA (3-5-2) – Greco; Gatti, Saporetti, Boffelli; Cottarelli, Colombo, Fietta, Brignoli, Pizzul; Le Noci, Parker. A disp.: Mangano, Lombardoni, Compagnoni, Spizzichino,Bertoni, Nicco, Ferri, Galli, Latte Lath, Castelli. All.: Javorcic.

Arbitro: Lovison (sezione di Padova).

Ammoniti: Bertoncini(C); Ferrari(C); Brignoli(P); Saporetti(P); Bertoni(P); Parker(P).

Espulsi: 84′ Nicco(P).

