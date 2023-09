Video/ Como Ternana (risultato 2-1) gol e highlights. Rimonta lariana (Serie B, 17 settembre 2023)

VIDEO COMO TERNANA 2-1

Una doppietta di Odenthal regala al Como una vittoria ormai quasi insperata contro la Ternana: i primi 10 minuti al “Sinigaglia” trascorrono senza particolari emozioni, ma al 12′, il Como registra la prima conclusione della partita con Gabrielloni, il cui tiro però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La Ternana risponde immediatamente, ma il tentativo di Luperini è altrettanto impreciso. Al 18′, Cutrone prova a prendere in mano la situazione, ma il suo tiro finisce fuori bersaglio. Alla mezz’ora, la Ternana sembra trovare il gol del vantaggio con Luperini, che approfitta di un’uscita poco sicura di Semper. Dopo oltre 4 minuti di revisione al VAR, il gol viene però annullato per un fallo all’inizio dell’azione. Al 38′, un tentativo di Verdi non ha fortuna, e nel recupero, Iannarilli è attento su Cutrone. Nel finale del primo tempo, il Como torna a essere più intraprendente in attacco, ma il risultato rimane invariato all’intervallo, con le squadre che vanno negli spogliatoi con un pareggio a reti inviolate.

All’inizio del secondo tempo, entrambe le squadre hanno una chance, con Cutrone pericoloso per il Como e una girata di Favilli che finisce tra le braccia di Semper per la Ternana. Al 5′, Casasola colpisce l’area lariana, ma il suo colpo di testa colpisce il palo. Al 9′, il Como apporta due cambi: Iovine rileva Chaja e Da Cunha sostituisce Verdi. Al 16′, c’è ancora una chance per Favilli, ma il risultato al “Sinigaglia” rimane invariato. La Ternana sembra decisamente più brillante rispetto al primo tempo, e al 28′ trova il gol del vantaggio con Raimondi, il cui tiro sfrutta un assist di Pyyhtia. Tuttavia, il Como ha il merito di reagire subito e trova la via del pareggio già al 38′ con Odenthal, che segna con un colpo di testa preciso in area. Dopo il pareggio, il Como cerca di prendere il controllo del match, e al 96′, Odenthal completa la sua doppietta con un altro inserimento in area che decide la partita. La Ternana è sorpresa e i tre punti vanno alla squadra di Moreno Longo.

VIDEO COMO TERNANA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Moreno Longo si prende 3 punti fondamentali per il suo Como: “Successo che vale tanto. Sono tre punti importanti anche per il morale. La Ternana è una squadra importante, fino al loro gol poteva essere un pari. Abbiamo avuto una reazione importante di impeto e personalità. Ottimi segnali. Siamo contenti che anche i difensori facciano gol, anche se ci stanno mancando i gol degli attaccanti, ma ciò non deve diventare un assillo. Verdi è partito bene, poi si è un po’ spento, ma siamo tranquilli perché era la sua prima partita stagionale dal 1’. Avere la possibilità di inserire qualità fa la differenza. Ci ha aiutato a ribaltare la partita. Abbiamo dovuto gestire Ioannou che è tornato con un problema dalla Nazionale. Abbiamo sofferto i quinti avversari quando si andava sul lato debole. Temevo la ripartenza dopo la sosta, ma nella Serie B la vittoria te la devi sempre sudare. Gabrielloni? Sta bene, solo stanchezza. Non commento ciò che dice Lucarelli. Credo che il gol fosse da annullare”.

Cristiano Lucarelli è amareggiato per la sconfitta della Ternana anche per l’arbitraggio: “Perdere così fa malissimo. Per ottantacinque minuti siamo stati padroni del campo. La squadra ha creato, giocato meglio dell’avversario, come nelle precedenti circostanze. Purtroppo per inesperienza le due situazioni, facilmente leggibili, non sono state gestite a dovere. Dobbiamo utilizzare questo entusiasmo dei giovani e ripartire. Da quando siamo tornati in Serie B gli arbitri ci stanno massacrando. Se entro mercoledì non mi daranno delle spiegazioni diserterò l’incontro con i direttori di gara”.

