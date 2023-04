Video/ Cosenza Cittadella (1-1) gol e highlights: pari inutile (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA CITTADELLA: PARI LO SCONTRO SALVEZZA!

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Cosenza Cittadella. Restano in bilico nella corsa salvezza, appunto, Cosenza e Cittadella dopo il pari al “San Vito-Marulla”. Subito ammoniti Giraudo e D’Orazio in una partita che inizia con un pizzico di tensione in campo. Al 12′ però il Cosenza sblocca subito il risultato grazie a D’Urso, lesto a sfruttare un assist di Marras e a battere Kastrati, che al 20′ deve risponde d’istinto, coi pugni, su una gran botta di D’Orazio. Il Cittadella prova a reagire e al 27′ trova lo sbocco per il pareggio: Antonucci trova la stoccata vincente, superando Micai anche grazie a una deviazione di Calò. Il pareggio dei veneti congela la situazione e i ritmi si abbassano, al 40′ nuova chance per Crociata con una gran botta su sponda di Antonucci che non inquadra però lo specchio della porta.

Nella ripresa c’è Finotto in campo nel Cosenza al posto di Zilli. Dopo 3′ subito silani pericolosi con una gran botta di Nasti che manca di poco il bersaglio, al 12′ cambia anche il Cittadella con Magrassi che prende il posto di Maistrello. La partita stenta a decollare nel secondo tempo, al 18′ dentro nel Cosenza Cortinovis al posto di D’Urso, quindi gran parata di Micai in tuffo su un destro in bello stile di Antonucci. Viene ammonito Magrassi nel Cittadella, al 32′ finisce sulla barriera una punizione di Salvi, con le due squadre che sembrano soffrire l’importanza della posta in palio. Gli ultimi assalti nel recupero sono comunque del Cittadella, prima con Ambrosino che impegna Micai e poi con una conclusione di Vita che non inquadra lo specchio della porta. Si chiude in parità.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSENZA CITTADELLA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Secondo William Viali al Cosenza è mancato poco per vincere: “In partenza siamo stati frizzanti e abbiamo giocato bene. Dopo il gol però non mi è piaciuto l’atteggiamento. Volevamo quasi gestire il vantaggio ma non possiamo permetterci di farlo. Ho avuto la sensazione che la squadra abbia quasi abbassato il ritmo. Nella ripresa è stata una partita sporca e nervosa nella quale comunque è migliorato il nostro atteggiamento in confronto al primo tempo. Portiamo a casa un risultato che ci dà continuità all’interno di un percorso positivo, in una giornata meno brillante del solito“.

Per Edoardo Gorini il Cittadella ha affrontato la sfida col piglio in giusto: “Siamo venuti qui per cercare di vincere la partita. Il Cosenza è andato in vantaggio molto presto, siamo stati bravi a rimediare a una partita difficile contro una squadra in grande condizione. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche situazione in cui si sarebbe potuto fare meglio. L’atteggiamento della squadra mi ha molto soddisfatto. Bisogna mettersi l’elmetto e portare a casa il risultato. I punti si possono fare con chiunque, quello che conta è l’atteggiamento con cui si scende in campo. L’atteggiamento deve essere sempre quello giusto. La posta in palio era molto alta, la volontà di provare a vincere di tutte e due le squadre c’è stata fino alla fine. Siamo stati poco pericolosi nei calci piazzati, questo è un aspetto da migliorare”.

