Video/ Cosenza Vicenza (risultato 2-1) gol e highlights. Primo sorriso per Zaffaroni

Dopo due sconfitte consecutive è il Cosenza a trovare la prima vittoria nel campionato di Serie B e a lasciare ancora al palo, a quota 0 in classifica, il Vicenza, come possiamo ammirare nel video Cosenza Vicenza 2-1. Che si è reso subito pericoloso con Taugourdeau dopo 2′ su punizione, ma al primo affondo è il Cosenza a passare. All’8′ sblocca il risultato Gori, che insacca con un preciso sinistro su assist di Caso. Al 13′ viene ammonito Tiritiello per un fallo su Diaw, quindi al 22′ Pizzignacco deve opporsi a una conclusione di Caso, con il Vicenza che ha accusato il colpo dello svantaggio subito. Alla mezz’ora Brosco deve di nuovo chiudere su Caso, che al 38′ procura anche l’ammonizione di Padella, confermandosi come una vera spina nel fianco per la difesa dei berici. Ammonito anche Dalmonte per un fallo su Situm.

Diretta/ Pordenone Parma (risultato finale 0-4): Man chiude il poker!

La ripresa inizia con Ranocchia che prende il posto di Crecco nel Vicenza. I veneti provano a riorganizzarsi dopo un primo tempo opaco, al 10′ arriva alla conclusione Dalmonte servito proprio da Ranocchia, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa silana. Doppio cambio nel Vicenza al 14′: Meggiorini entra al posto di Diaw e Pontisso prende il posto di Proia, ma al 16′ è il Cosenza a raddoppiare. Trova meritata gloria personale il migliore in campo, Caso, che sigla il 2-0 innescato dall’autore del primo gol, Gori, e saltando secco Caso non lascia scampo a Pizzignacco. Al 32′ il Cosenza va vicinissimo al tris con una gran girata di Gori e solo il palo nega il gol della doppietta e il tris ai rossoblu. I biancorossi vanno vicini al gol al 40′ con una rasoiata di Pontisso, poi nel recupero il Vicenza può usufruire di un calcio di rigore per un fallo di mano di Pandolfi in area, rigore assegnato dopo una lunga review al VAR. Meggiorini trasforma dal dischetto riportando sotto il Vicenza al 94′, ma è troppo tardi con i calabresi che mantengono il prezioso vantaggio. CLICCA QUI PER IL VIDEO COSENZA VICENZA

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ 3^ giornata: il Parma cala il poker, è crisi Pordenone

VIDEO COSENZA VICENZA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Sicuramente soddisfatto Marco Zaffaroni: la stagione del Cosenza è iniziata in ritardo e tra molti affanni e quella contro il Vicenza è stata la prima performance davvero convincente dei silani: “Il nostro campionato è cominciato a inizio settimana scorsa, quando abbiamo avuto tutti a disposizione. Questo primo appuntamento era importante, di fronte ai nostri tifosi tenevamo a una prestazione di sostanza, di concretezza. Ci poteva essere qualche imprecisione ma avevo detto che non dovevamo sbagliare dal punto di vista dell’impegno ed è andata proprio così. Servivano ordine ed equilibrio contro una squadra temibile sulla profondità e sui cambi di gioco.”

Diretta/ Cremonese Cittadella (risultato finale 2-0): Vido la chiude, grigiorossi ok!

“Abbiamo preparato la gara così. C’era qualche dubbio sulla tenuta e nel secondo tempo qualcosa l’abbiamo lasciata ma l’avevamo messo in conto. I tre punti ci danno fiducia, da questa vittoria dobbiamo ripartire cercando di aggiungere qualcosa ogni settimana. Il pubblico come la stampa sono fondamentali. Si è percepita la vicinanza del pubblico, anche quando c’è stata qualche sbavatura hanno compreso il momento e questo al campo arriva.” Silenzio stampa per il Vicenza e il tecnico Mimmo Di Carlo, la cui panchina potrebbe essere a rischio dopo il terzo ko consecutivo: si parla di un possibile arrivo di Roberto Venturato al suo posto.

LEGGI ANCHE:

Video/ Sassuolo Sampdoria (0-0) highlights: Audero sugli scudi (Serie A)Video/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA