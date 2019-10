Video/ Cremonese Ascoli (1-0): highlights gol. Ai grigiorossi basta Soddimo (Serie B)

Si chiude con il successo casalingo dei grigiorossi in casa contro la formazione di Zanetti la sesta giornata del Campionato di Serie B: come si vede nel video di Cremonese Ascoli, alla squadra lombarda basta la rete di Soddimo nei primi venti minuti del match per ottenere tre punti e volare all’ottava piazza della classifica. Fin dai primi minuti di gioco poi è sempre la Cremonese la vera protagonista in campo allo Zini: Valzania mette subito pressione alla difesa avversaria, ma è Soddimo al 20’ a segnare la rete del vantaggio (e successo), con una fucilata sotto la traversa. La rete ovviamente entusiasma i grigiorossi che , non paghi, puntano subito a trovare il raddoppio, ma senza particolare successo. Dobbiamo attendere la metà del primo tempo poi per osservare la reazione dell’Ascoli: è poi Ardemagni a regalare l’ultima emozione sotto rete prima dell’intervallo. Al via del secondo tempo assistiamo poi a un feroce scambio di battute: il ritmo è ben alto ma alla fine le vere occasioni da gol segnate da entrambe le partite del campo sono davvero ben poche. Solo nel finale l’Ascoli prova a ottenere il pareggio in extremis, ma Ravaglia spegne ogni speranza dei piceni. Il triplice fischio finale quindi certifica il successo della Cremonese.

IL TABELLINO

CREMONESE-ASCOLI 1-0 (1-0)

RETI: 21′ Soddimo (C)

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Claiton (90′ Ravanelli), Caracciolo; Mogos, Arini, Castagnetti, Valzania, Renzetti; Soddimo (80′ Ciofani), Ceravolo (69′ Palombi). A disp.: De Bono, Volpe, Boultam, Migliore, Deli, Zortea. All.: Massimo Rastelli

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino (77′ Laverone), Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Petrucci, Padoin; Ninkovic (60′ Chajia); Da Cruz, Ardemagni (45′ Rosseti). A disp.: Lanni, Novi, Valentini, Ferigra, Troiano, Piccinocchi, Gerbo, Andreoni, Brlek. All.: Paolo Zanetti

ARBITRO: Sig. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce (Assistenti: Sig. Luigi Lanotte di Barletta e il Sig. Filippo Bercigli di Valdarno. Quarto uomo: Sig. Francesco Paolo Saia di Palermo)

NOTE: Arini (C) ammonito al 15′ per gioco scorretto. Caracciolo (C) ammonito al 58′ per gioco scorretto. Gravillon (A) ammonito al 63′ per gioco scorretto. Da Cruz (A) ammonito all’86’ per gioco scorretto.

AMMONITI: Arini (C), Caracciolo (C), Gravillon (A), Da Cruz (A)

ANGOLI: 3-3

RECUPERI: 3′ ; 8’+2

