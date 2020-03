Video/ Cremonese Empoli (2-3): highlights e gol. Decisivo Bajrami!

Allo Stadio Giovanni Zini l’Empoli supera in trasferta ed in rimonta la Cremonese per 3 a 2. Come si vede nel video di Cremonese Empoli, nelle fasi iniziali del primo tempo le due squadre si danno subito battaglia ma sono i padroni di casa allenati da mister Rastelli a passare in vantaggio al 26′ grazie al colpo di testa vincete di Ravanelli, su assist di Gaetano direttamente da calcio di punizione. Gli ospiti del tecnico Marino reagiscono e pareggiano al 35′ per merito della rete messa a segno da Sierralta, sfruttando il suggerimento sul calcio da fermo di Balkovec. I grigiorossi non si danno per vinti e tornano avanti al 39′ con il colpo di testa di Parigini, assistito da Bianchetti, prima di rientrare negli spogliatoi nuovamente in parità a causa del calcio di rigore trasformato da Mancuso al 44′ e concesso per un fallo di mano commesso da Valzania, reo di non esser stato in grado di fermare regolarmente la conclusione dello stesso Mancuso. Nel secondo tempo il ritmo del gioco non accenna a diminuire ed è Bajrami a completare il sorpasso definitivo intorno al 55′ con la complicità del solito ottimo Mancuso. Inutili i tentativi delle due squadre di andare ulteriormente a segno da lì al triplice fischio arbitrale. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono all’Empoli di salire a quota 39 nella classifica della Serie B mentre la Cremonese non si muove, rimanendo ferma a 27 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Empoli abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio da quanto prodotto in zona offensiva. La Cremonese ha collezionato un numero maggiore di conclusioni totali, 19 a 17, ma sono state 7 a 8 quelle indirizzate nello specchio della porta ed a poco è servito anche il 66 a 38 nel conteggio degli attacchi pericolosi. I toscani hanno toccato un maggior numero di palloni, come si può intuire dal 506 a 370 nei passaggi totali, ed ha effettuato più contrasti rispetto ai lombardi, 12 a 10. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Cremonese è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 9 nel computo dei falli e l’arbitro Riccardo Ros, proveniente dalla sezione di Pordenone, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Arini, Valzania e Claiton da un lato, Sierralta dall’altro.

IL TABELLINO

Cremonese-Empoli 2 a 3 (p.t. 2-2)

Reti: 26′ Ravanelli(C); 35′ Sierralta(E); 39′ Parigini(C); 44′ RIG. Mancuso(E); 55′ Bajrami(E).

Assist: 26′ Gaetano(C); 35′ Balkovec(E); 39′ Bianchetti(C); 55′ Mancuso(E).

CREMONESE (3-5-2) – Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Ravanelli; Zortea, Gaetano(68′ Deli), Arini, Valzania(59′ Piccolo), A. Crescenzi; Parigini(71′ Palombi), D. Ciofani. All.: Rastelli.

EMPOLI (4-3-3) – Perucchini; Fiamozzi, Sierralta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Stulac(66′ Ricci), Bandinelli; Bajrami, L. Mancuso(86′ La Mantia), Ciciretti(63′ Tutino). All.: Marino.

Arbitro: Riccardo Ros (Pordenone).

Ammoniti: 18′ Sierralta(E); 31′ Arini(C); 43′ Valzania(C); 80′ Claiton(C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CREMONESE EMPOLI, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA