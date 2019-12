Video/ Cremonese Juve Stabia (1-1): highlights e gol. Forte e Ceravolo!

Allo Stadio Giovanni Zini le formazioni di Cremonese e Juve Stabia si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1. Come si vede nel video di Cremonese Juve stabia, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa provano una partenza sprint passando in vantaggio già al 2′ per merito della rete messa a segno da Forte, assistito perfettamente da Canotto dalla corsia di destra. Gli ospiti gialloblu non si lasciano scoraggiare dal gol subito e replicano immediatamente trovando la rete del pareggio all’8′ grazie a Ceravolo, autore di un preciso colpo di testa a battere il portiere dei lombardi Agazzi con l’aiuto di Piccolo dalla fascia destra. I grigiorossi insistono a caccia del possibile gol del sorpasso e tentano di segnare con le iniziative di Palombi e di Migliore, controbilanciate dalle giocate di Ricci. Nel secondo tempo il copione non cambia tutte e due le compagini continuano a sprecare occasioni, anche importanti, per modificare il punteggio maturato fino a quel momento ma il solito Migliore non riesce nell’intento sperato. Il punto conquistato in questo diciottesimo turno del campionato cadetto permette sia alla Cremonese che alla Juve Stabia di salire a quota 21 punti nella classifica di Serie B, rimanendo quindi appaiate e senza che l’una riesca a staccare l’altra nemmeno in questa giornata di Santo Stefano.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge effettivaente come la partita sia stata abbastanza combattuta e soprattutto equilibrata. Nonostante quanto sancito dall’esito finale, sono stati i padroni di casa a spiccare leggermente per quanto concerne la fase offensiva: 14 a 9 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 4 indirizzate nello specchio della porta. Il portiere ospite ha effettutato un intervento in più rispetto al collega sul fronte opposto, 4 a 3, e non va nemmeno dimenticato il 150 a 86 negli attacchi, dei quali 69 a 28 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Cremonese è stata la squadra più fallosa a causa del 14 a 8 nel computo dei falli e l’arbitro Ivan Robilotta, proveniente dalla sezione di Sala Consilina, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Valzania da un lato, Rossi ed Addae dall’altro.

IL TABELLINO

Cremonese-Juve Stabia 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ Forte(J); 8′ Ceravolo(C).

Assist: 2′ Canotto(J); 8′ Piccolo(C).

CREMONESE (3-4-3) – Agazzi; Ravanelli, Caracciolo(69′ Ant. Caracciolo), Claiton; Zortea, Valzania, Gustafson, Migliore; Piccolo(80′ Deli), Ceravolo(87′ Soddimo), Palombi. All.: Marco Baroni.

JUVE STABIA (4-4-2) – Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Canotto, Calò, Addae(77′ Izco), Germoni; Rossi(66′ Bifulco), Forte(82′ Cisse). All.: Fabio Caserta.

Arbitro:

Ammoniti: 1′ Rossi(J); 3′ Addae(J); 81′ Valzania(C).

