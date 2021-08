Video/ Crotone Brescia (6-4 dcr) highlights e gol: i pitagorici passano ai rigori!

Non sono mancate le emozioni allo Scida, teatro della sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia tra Crotone e Brescia: i padroni di casa si impongono per 6-4 dopo i calci di rigore. Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’inizio: le Rondinelle si affacciano subito in avanti grazie a un miglior approccio, Festa timbra immediatamente il cartellino con tre interventi decisivi su Bajic, Pajac e Ayé. I ragazzi di Pippo Inzaghi fanno la partita ma sono quelli di Francesco Modesto a sbloccare la contesa con un tiro da fuori di Vulic che trova una deviazione fortunata per il vantaggio dei pitagorici. Episodio che cambia l’inerzia del match, gli ospiti accusano il colpo e lasciano la manovra agli avversari che sfiorano il raddoppio con Benali e Zanellato che colpisce pure il palo esterno. A inizio ripresa il Brescia colpisce a freddo con Van De Looi che firma l’uno pari, nel frattempo si infortuna il portiere Perilli ed entra la riserva Joronen – sul piede di partenza – che prova dunque a lasciare un bel ricordo ai suoi futuri ex-compagni di squadra. I quali però non gli facilitano la vita, come Jagiello che lo mette in crisi con un retropassaggio senza senso. Tuttavia saranno proprio i lombardi ad andare di nuovo a segno con il centravanti bosniaco che stavolta non sbaglia e realizza il gol del sorpasso. I calabresi non si arrendono e a una manciata di minuti dal novantesimo ristabiliscono l’equilibrio con Mulattieri che trasforma in oro il suo ultimo pallone toccato, prima di chiedere il cambio in preda ai crampi.

Si va così ai tempi supplementari dove la stanchezza e il nervosismo la fanno da padroni, Pajac affonda i tacchetti sulla caviglia di Benali a pochi passi dall’arbitro Massimi che non ci pensa due volte a estrarre il rosso quando abbiamo già superato il 120′. La lotteria dei tiri dagli undici metri premia il Crotone: Molina, Benali, Mogos e Vulic non sbagliano mentre Moreo spedisce il pallone a lato e Ndoj si fa ipnotizzare da Festa, che potrebbe rivelarsi l’erede ideale di Cordaz. Nel prossimo turno i pitagorici dovranno affrontare l’Udinese alla Dacia Arena, alle Rondinelle non resta che concentrarsi esclusivamente sul campionato di Serie B al via tra pochi giorni.

VIDEO CROTONE BRESCIA 6-4 DCR, IL TABELLINO

CROTONE-BRESCIA 6-4 DCR (2-2)

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Visentin, Mondonico (87′ Mogos), Nedelcearu (98′ Bruzzaniti); Giannotti, Zanellato, Vulic, Molina; Borello (116′ Maesano), Benali; Mulattieri (78′ Juwara). All. Francesco Modesto.

BRESCIA (4-3-2-1): Perilli (49′ Joronen); Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli (78′ Spalek), Van De Looi (106′ Andreoli), Jagiello (86′ Ndoj); Tramoni; Ayé (78′ Moreo), Bajic. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Luca Massimi (sez. di Termoli).

AMMONITI: 18′ Bisoli (B), 45’+2′ Borello (C), 70′ Van De Looi (B), 89′ Cistana (B), 93′ Spalek (B), 114′ Juwara (C), 117′ Visentin (C).

ESPULSO: 120’+1′ Pajac (B) per rosso diretto.

RECUPERO: 2′ pt, 5′ st, 1′ pts, 1′ sts.

MARCATORI: 26′ Vulic (C), 46′ Van De Looi (B), 67′ Bajic (B), 76′ Mulattieri (C).

