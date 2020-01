Video/ Crotone Spezia (1-2): highlights e gol. Italiano blocca gli squali

Allo Stadio Ezio Scida lo Spezia supera in trasferta il Crotone per 2 a 1. Come si vede nel video di Crotone Spezia, nelle fasi iniziali del primo tempo sono gli ospiti del tecnico Italiano a cercare di prendere subito in mano le redini del match, pressando alto gli avversari e collezionando diversi spunti interessanti. I padroni di casa faticano ad esprimere il proprio gioco ed i liguri ne approfittano per passare in vantaggio al 34′ grazie alla rete messa a segno da Nzola, sfruttando l’assist del suo compagno Marchizza. La partita resta bloccata fino alle prime battute del secondo tempo, quando ci pensa il neo entrato Maxi Lopez a ristabilire l’equilibrio iniziale trasformando dal dischetto il calcio di rigore concesso per fallo di Ferrer su Mazzotta al 47′. I calabresi si illudono soltanto di poter completare il sorpasso continuando a premere il piede sull’acceleratore e nel finale, precisamente al 78′, è invece Ragusa a chiudere i conti in maniera definitiva in favore degli Aquilotti, capitalizzando il preciso suggerimento offertogli da Gyasi dalla corsia di destra. Negli ultimi istanti della sfida la tensione aumenta e, dopo il triplice fischio, il direttore di gara ha mostrato un cartellino rosso diretto nei confronti di Messias, reo di aver protestato in maniera eccessiva. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventunesimo turno del campionato cadetto permettono allo Spezia di salire a quota 28 nella classifica della Serie B mentre il Crotone non si muove, rimanendo fermo a quota 34 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO CROTONE SPEZIA

VIDEO CROTONE SPEZIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata senza dubbio molto combattuta da parte di entrambe le compagini. I padroni di casa hanno toccato più palloni come suggerisce il 533 a 461 nei passaggi totali e tutte e due le formazioni hanno effettuato una parata ciascuna ma gli ospiti sono stati in grado di distinguersi in modo particolare in fase offensiva. Gli uomini di mister Italiano hanno infatti collezionato un maggior numero di conclusioni, 10 a 7 quelle complessive e delle quali 3 a 2 indirizzate nello specchio della porta, oltre ad aver fatto registrare il 47 a 30 negli attacchi pericolosi, 90 a 113 quelli totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata lo Spezia a causa del 19 a 18 nel computo dei falli e l’arbitro Serra, proveniente dalla sezione di Torino, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Simy, Golemic, Messias, che è stato anche espulso per proteste con un rosso diretto dopo il triplice fischio, e Marrone da un lato, M.Ricci, Ferrer, Gyasi e Mora dall’altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell’incontro l’autore del gol partita Ragusa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN spiegando: “Cerchiamo di preparare bene ogni partita quindi l’obiettivo principale è di prepararsi di settimana in settimana e finora questa cosa ha dato i suoi frutti, cerchiamo di continuare così. Siamo stati bravi a non disunirci continuando a giocare la palla come sappiamo, abbiamo continuato a fare quello che avevamo fatto e preparato. Credo che le previsioni siano una cosa e il campionato in corso è un’altra, il nostro obiettivo è intanto quello di tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica, per ora l’importante è di fare risultato. Non mi aspettavo di essere il capocannoniere della squadra visto il nostro parco attaccanti, è normale che questi gol sono soprattutto merito della squadra che mi mette in condizione di farli. Dovevamo riscattare il pareggio col Cittadella e siamo venuti qui per vincere. La dedica per il gol è alla mia bambina nata la vigilia di Natale ed alla mia compagna a casa.”

IL TABELLINO

Crotone-Spezia 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 34′ Nzola(S); 47′ RIG. Maxi Lopez(C); 78′ Ragusa(S).

Assist: 34′ Marchizza(S); 78′ Gyasi(S).

CROTONE – 1 Cordaz, 5 Golemic, 6 Gigliotti, 10 Benali, 14 Crociata(77′ 9 Nalini), 17 Molina, 18 Barberis, 23 Mazzotta(77′ 7 Mustacchio), 25 Simy(46′ 20 Maxi Lopez), 30 Messias, 34 Marrone. A disp.: 12 Figliuzzi (GK), 22 Festa (GK), 2 Curado, 3 Cuomo, 8 Spolli, 13 Bellodi, 19 Gomelt, 27 Zak, 28 Rutten. All.: Stroppa.

SPEZIA – 1 Scuffet, 5 Marchizza, 6 Mora, 8 M.Ricci, 11 Gyasi, 13 Capradossi, 14 Nzola(67′ 10 F.Ricci), 21 Ferrer, 25 Maggiore(73′ 4 Acampora), 28 Erlic, 32 Ragusa(90’+1′ 9 Galabinov). A disp.: 12 Krapikas (GK), 22 Barone (GK), 2 Vignali, 3 Ramos, 15 Mastinu, 16 Bartolomei, 17 Gudjohnsen, 19 Terzi. All.: Italiano.

Arbitro: Serra (Torino).

Ammoniti: 28′ Simy(C); 37′ M.Ricci(S); 47′ Ferrer(S); 53′ Gyasi(S); 84′ Mora(S); 89′ Golemic(C); 90′ Messias(C); 90’+4′ Marrone(C).

Espulsi: Messias (dopo il triplice fischio).



