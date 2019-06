Video/ Danimarca Austria U21 (3-1): highlights e gol, trionfo danese (Europei)

Allo Stadio Friuli di Udine la squadra Under 21 della Danimarca supera i pari età dell’Austria per 3 a 1. Nel primo tempo i danesi spingono forte dopo il brivido portato da Ingolitsch al 18′ e, al 33′, passano in vantaggio per merito di Maehle, autore di una bell’azione personale. Nel corso del secondo tempo la gara si fa sempre più movimentata, a cominciare dall’immediato pareggio di Lienhart tramite un colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Horvath al 47′. La Nazionale del ct Frederiksen coglie la traversa al 60′ ed evita il peggio quando Iversen para un calcio di rigore al neo entrato Baumgartner, concesso per fallo di Nelsson, ammonito nella circostanza. La doppietta di Maehle, siglata al 77′ con l’aiuto di un altro subentrato come Skov Olsen, ristabilisce il distacco e proprio lo stesso Skov Olsen triplica definitivamente nel recupero al 90’+5′. I 3 punti conquistati permettono alla Danimarca di salire a quota 4 nella classifica del girone B dei Campionati Europei Under 21 mentre l’Austria non si muove, rimanendo ferma a 3 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata sostanzialmente equilibrata a cominciare dal possesso palla equamente diviso al 50%. Pur sconfitti, gli austriaci sono stati superiori nel fraseggio a fronte dell’81% contro l’80% di precisione nei passaggi con 386 su 475 e 353 su 441 appoggi completati. I danesi hanno comunque recuperato più palloni, 40 a 32, e si sono distinti in fase offensiva grazie al 6 a 4 nelle conclusioni indirizzate verso lo specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, i ragazzi del ct Frederiksen sono stati i più scorretti alla luce del 22 a 5 nel computo dei falli commessi e l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo Skov, Nelsson, Jensen e solamente tra le fila della Danimarca.

IL TABELLINO

Danimarca U21-Austria U21 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 33′, 77′ Maehle(D); 47′ Lienhart(A); 90’+3′ Skove Olsen(D).

Assist: 33′ Bruun Larsen(D); 47′ Horvath(A); 77′ Skov Olsen(D).

DANIMARCA 1 Iversen; 2 Kristensen(C); 3 Rasmussen; 5 Nelsson; 6 Billing; 10 Skov(74′ Skov Olsen); 11 Bruun Larsen(88′ Duelund); 12 Sørensen; 15 Mæhle; 21 Stage(74′ Jensen); 23 Wind. All.: Frederiksen.

AUSTRIA 23 Schlager; 2 Friedl; 4 Posch; 5 Lienhart(C); 6 Danso; 8 Schlager; 9 Kvasina(55′ Balic); 11 Honsak(82′ Grbic); 17 Ljubic(67′ Baumgartner); 21 Horvath; 22 Ingolitsch. All.: Gregoritsch.

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria).

Ammoniti: 64′ Skov(D); 72′ Nelsson(D); 83′ Jensen(D); 88′ Wind(D).

