Video/ Dinamo Kiev Barcellona (0-1) highlights e gol: Ansu Fati rilancia i blaugrana!

Il peggior Barcellona degli ultimi anni, pronto a dar vita a un nuovo ciclo con Xavi che a breve dovrebbe prendere il posto del timoniere Barjuan sulla panchina dei blaugrana, può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League e di confermarsi tra le migliori 16 squadre d’Europa. Grazie alla vittoria di misura sul campo della Dinamo Kiev, il club catalano scavalca il Benfica al secondo posto nel gruppo E e si giocherà tutto nello scontro diretto con la squadra di Jorge Jesus, visto che al momento i campioni di Germania sono ingiocabili per chiunque. All’Olimpiyskiy gli ospiti faticano a trovare la via del gol, soprattutto nella prima frazione di gioco quando l’unica occasione arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato: Jordi Alba prolunga per Lenglet che si tuffa di testa e stampa il pallone sul palo, ma era in offside.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa è un po’ più vivace con l’arbitro Hategan che inizialmente indica il dischetto pensando che Ansu Fati sia stato sgambettato da Kedziora quando in realtà è il guineense che si è dato goffamente un calcio da solo. Il numero 10, considerato l’erede di Messi, si farà comunque perdonare gonfiando la rete a venti minuti dal novantesimo e sbloccando una gara che stava diventando sempre più complicata per il Barça. Prima del triplice fischio i padroni di casa vanno vicini al pareggio con Tsygankov che obbliga Ter Stegen agli straordinari per mantenere la porta inviolata, mentre Zabarnyi sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina colpisce malissimo la sfera da pochi passi. Nel recupero Balde non riesce a chiuderla sciupando l’assist di Dembélé e calciando nel peggiore dei modi da posizione molto ravvicinata. Novanta minuti non particolarmente brillanti ma che potrebbero rivelarsi decisivi per il passaggio del turno.

VIDEO DINAMO KIEV BARCELLONA 0-1, IL TABELLINO

DINAMO KIEV-BARCELLONA 0-1 (0-0)

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora (77′ Tymchyk), Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko (81′ Shepeliev); Tsygankov, Buyalskiy (81′ Lednev), De Pena (77′ Verbic); Garmash (71′ Vitinho). All. Mircea Lucescu.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Eric Garcia, Lenglet (79′ Araujo), Jordi Alba; F. de Jong, Busquets, Nico Gonzalez; Gavi (65′ Dembélé), Depay, Ansu Fati (87′ Balde). All. Sergi Barjuan.

ARBITRO: Ovidiu Hategan (ROU).

AMMONITI: 20′ Eric Garcia (B), 41′ Garmash (DK), 45’+1′ Buyalskiy (DK), 46′ Gavi (B), 50′ Lenglet (B).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 70′ Ansu Fati (B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DINAMO KIEV BARCELLONA, da sky

