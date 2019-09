Video/ Dinamo Zagabria Atalanta (4-0): highlights e gol. Debutto amaro per la Dea

Esordio da dimenticare per la Dea in Champions league: come si vede nel video di Dinamo Zagabria Atalanta, la squadra di Gasperini incassa una pesantissima sconfitta col risultato di 4-0 in terra croata ieri sera, nel primo turno della fase a gironi. Fin dai primi minuti della sfida poi la squadra nerazzurra appare in difficoltà: non la Dinamo che trova subito il proprio ritmo di gioco e anzi non fatica neppure a trovare il primo gol della serata, già al 10’ minuto con Leovac. La rete esalta i croati ma non aiuta la Dea a ricompattarsi: Zapata trova pochi palloni e il gioco rimane impreciso. Ecco quindi al 31’ il raddoppio della Dinamo Zagabria con Orsic, e lo stesso numero 99 firmerà il gol del 3-0 prima dell’intervallo. Anche nella ripresa la musica in campo non cambia di tanto: con qualche cambio Gasperini prova a dare la scossa alla sua Dea e di certo lo schieramento nerazzurro ora appare meno timoroso. E’ però sempre la Dinamo Zagabria a tenere saldamente le redini del gioco: il 4-0 è sigillo quindi della disfatta degli orobici e vede la firma ancora di Orsic, al 68’. Nei minuti finali del match di Champions league ben poco capita in campo. L’Atalanta come i suoi tifosi sono sotto shock per il terrible, schiaffo rimediato in questo esordio in Champions league.

IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA 4-0 (3-0 pt)

Reti: 10′ p.t. Leovac (D), 31′, 42′ p.t. e 23′ s.t. Orsic (D)

GNK Dinamo Zagabria: Livakovic, Ademi, Petkovic (38′ s.t. Gavranovic), Leovac, Theophile, Stojanovic, Peric, Dilaver, Orsic (31′ s.t. Ivanusec), Olmo, Moro (28′ s.t. Gojak). A disposizione: Zagorac, Hajrovic, Situm, Atiemwen. Allenatore: Nenad Bjelica.

Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti, Masiello (1′ s.t. Pašalić), Hateboer, de Roon, Freuler (1′ s.t. Malinovskyi), Gosens, Gomez, Iličić (44′ s.t. Barrow), Zapata. A disposizione: Sportiello, Palomino, Muriel, Castagne. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (ESP).

Assistenti: Diego Barbero (ESP) e Angel Nevado (ESP).

Quarto ufficiale: Juan Martinez Munuera (ESP).

V.A.R.: Jose Alejandro Hernandez (ESP).

A.V.A.R.: Ricardo de Burgos (ESP).

Note: ammoniti Theophile (D), Moro (D), Djimsiti (A), de Roon (A), Gosens (A).

