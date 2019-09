Diretta Dinamo Zagabria Atalanta/ Streaming video tv: la prima in Champions League

Dinamo Zagabria Atalanta, partita diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, rappresenta un appuntamento storico per la Dea: mercoledì 18 settembre alle ore 21:00, presso lo Stadion Maksimir, gli orobici giocano la prima partita di sempre nella Champions League. Siamo nel gruppo C, e il sorteggio è stato benevolo con Gian Piero Gasperini: le altre avversarie sono Manchester City e Shakhtar Donetsk, di conseguenza con i croati e gli ucraini c’è ampia possibilità di giocarsi il secondo posto utile per andare agli ottavi, soprattutto se il livello della squadra bergamasca sarà quello tenuto due anni fa in Europa League. Intanto l’Atalanta ha aperto il suo campionato vincendo due volte in trasferta, prendendosi tre punti a Marassi all’ultimo respiro; il modo migliore per presentarsi a Zagabria contro una Dinamo che per valori tecnici è certamente inferiore, ma ha sicuramente maggiore esperienza in questo contesto. Aspettiamo dunque la diretta di Dinamo Zagabria Atalanta, ma intanto vediamo come i due allenatori potrebbero disporsi in campo analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Zagabria Atalanta sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Arena che trovate al numero 204 del decoder. Tutti gli abbonati, come di consueto, avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA ATALANTA

Per Dinamo Zagabria Atalanta le scelte di Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia, potrebbero ricalcare quelle dello scorso venerdì in campionato: un 4-3-3 con Théophile-Catherine e Peric schierati davanti al portiere Zagorac, due terzini come Ivo Pinto e Leovac e un centrocampo nel quale Moro prende le redini della manovra, avendo ai suoi lati Gojak e Majer che agirebbero come mezzali. L’unica variazioni potrebbe essere in attacco dove Bruno Petkovic, visto a lungo in Italia, potrebbe soffiare il posto di centravanti a Gavranovic; Kadzior e Orsic sembrano ancora favoriti per giocare da esterni. Gasperini opererà qualche variazione rispetto a domenica: in difesa è pronto a rientrare Palomino – se avrà superato i problemi fisici – prendendo il posto di Andrea Masiello che potrebbe restare fuori per favorire Toloi e Djimsiti (in porta Gollini), a centrocampo invece De Roon sostituirà Pasalic con Freuler sempre in regia. Hateboer e Gosens sono ancora favoriti sugli esterni; niente di grave per Muriel che salterà comunque la trasferta di Zagabria, a favore di Ilicic e Alejandro Gomez e in appoggio a Duvan Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la prima assoluta in Champions League, Dinamo Zagabria Atalanta, la Dea parte con i favori del pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai: puntando sulla sua vittoria, identificata dal segno 2, guadagnereste una somma corrispondente a 2,15 volte la somma messa sul piatto mentre per il segno 1, che regola il successo interno dei croati, il valore sale a 3,60 volte la puntata. Il segno X regola l’eventualità del pareggio, e in questo caso la vincita corrisponderebbe a 3,40 volte la cifra investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA