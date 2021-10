Video/ Entella Vis Pesaro (0-0): gli highlights. Nessuna rete a Chiavari!

Termina 0-0 il match tra Virtus Entella e Vis Pesaro. Un risultato che sta stretto ai liguri, a più riprese vicini al vantaggio. Un punto a testa che comunque non smuove la classifica. Vis Pesaro nono, Entella dodicesima. Nel prossimo turno di campionato la squadra di Volpe giocherà a Carrara mentre i marchigiani ospiteranno il Gubbio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Volpe sceglie il 4-3-1-2 con i pali dell’Entella che saranno difesi da Paroni. Linea difensiva composta da Barlocco, Coppolaro, Silvestre e la novità Bruno. In mediana Paolucci con Karic e il giovanissimo Macca. A muoversi alle spalle del confermato tandem offensivo composto da Lescano e Capello ci sarà il 10 Schenetti. Bianchini opta per il 4-4-2 con la porta affidata a Faroni. Nella difesa della Vis Pesaro ci sono Cusumano, Gavazzi, Di Sabatino e Piccinni. Esterni di centrocampo Saccani e Rubin, al centro spazio per Lombardi e l’esperto Coppola. La coppia d’attacco vede protagonisti Cannavò e De Respinis. Arbitra Davide Di Marco della sezione di Ciampino, coadiuvato dal primo assistente Salama (Ostia Lido), il secondo assistente D’Ilario (Trivoli) ed infine il quarto ufficiale Vingo (Pisa). Tenta il primo affondo la formazione di casa sul fronte destro, un pallone in profondità per Paolucci si spegne però sul fondo. Ancora protagonista Paolucci in zona avanzata, riceve su rimessa laterale e dal limite tenta il dribbling su Piccinni che lo atterra: punizione dal limite mancino dell’area di rigore per i liguri.

Ospiti pericolosi invece con De Respinis. Battuta sul primo palo dove c’è la punta: impatto dritto per dritto che vede la sfera allontanarsi di un paio di metri dai pali difesi da Paroni. Ghiotta occasione per la Vis al sesto. battuta ravvicinata di Coppola per Rubin che crossa sul secondo palo trovando Cusumano. Il 31 di testa a botta sicura sciupa un’incredibile occasione gol. Palla di pochissimo al lato con Coppolaro che si perde ancora una volta il diretto avversario. Al 12esimo Silvestre ci prova in girata ma la palla è intercettata, poi retropassaggio di testa di Di Sabatino per Faroni al centro dell’area che si rivela quasi fatale: Bruno è in traiettoria ma in spaccata non riesce a impattare. Si salva la Vis Pesaro dopo aver rischiato di farsi male da sola. Entella pericoloso. Calcio piazzato allontanato, tiro dal limite di Macca deviato anch’esso, Karic recupera all’interno dell’area e calcia trovando l’ottimo intervento di Faroni: palla che a porta sguarnita arriva a Silvestre che con l’interno di prima intenzione calcia incredibilmente alto. Liguri vicini al gol ancora con l’ex difensore della Samp. Schenetti scodella sul secondo palo, il 26 a botta sicura di testa spedisce ancora una volta alto. Poco dopo Faroni salva il risultato. Bella traccia verticale di Schenetti per Capello che spalle alla porta controlla con l’interno e calcia: ottimo intervento di Faroni che dice di no. Brividi prima dell’intervallo. Sembra uscir bene in disimpegno la formazione ospite poi Cusumano serve erroneamente in area Schenetti, il 10 gira per Capello che di prima calcia: traiettoria deviata, poi fallo al limite e punizione per i marchigiani.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l’intervallo. Calcio piazzato posto al centro con una traiettoria rasoterra che arriva a Lescano che di prima intenzione calcia con l’interno: palla deviata secondo gli effettivi biancazzurri con una mano da parte di Di Sabatino, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. Si prosegue. Il primo ammonito del match è il capitano dei liguri, Paolucci, che atterra Saccani. Cartellino giallo pure per Macca. Altro fallo per fermare Saccani. Cusumano verticalizza per De Respinis che spinge Coppolaro e viene fermato in posizione interessante. Si rivede Schenetti. Il 10 entra in area in solitaria e calcia a botta sicura: la traiettoria colpisce in ventre Gavazzi. Due sostituzioni per parti, via alla girandola dei cambi. Per i padroni di casa fuori Barlocco e Macca, dentro Cicconi e Dessena. La Vis Pesaro invece inserisce Marcandella e Astrologo per Coppola e Cannavò. Cartellino giallo per Dessena. Appena entrato il 7 si fa sanzionare, qualche parola di troppo sugli sviluppi del calcio piazzato ospite. L’Entella ci prova. Schema con Schenetti che scodella per Silvestre, il 26 avrebbe la possibilità di andare agilmente in rete ma si scontra con Di Sabatino commettendo fallo.

Al 69esimo Lombardi esce palla al piede da una intricata situazione nella propria area di rigore e si guadagna un calcio di punizione che gli permette di rifiatare. Ammonito Astrologo. Riparte Paoloucci ma lo ferma il 2002 in maniera fallosa. Altri due cambi per parte, i padroni di casa tentano il tutto per tutto. Dentro Merkaj per Paolucci, cambio prettamente offensivo. In attacco Meazzi prende il posto di Capello. Per la Vis Pesaro invece dentro Giraudo per Seccani sul fronte di destra. Al centro del campo Rossi prende il posto di Lombardi. Ultimo cambio per i padroni di casa, fuori Bruno causa crampi dentro Cleur. Nel finale l’Entella ha una clamorosa chance: errore di Di Sabatino, Silvestre crossa sul secondo palo per Karic che conclude ma smorza la conclusione che arriva tra le mani di Faroni. Finisce 0-0.

