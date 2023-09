VIDEO/ Feralpisalò Pisa (risultato 0-1) gol e highlights. Canestrelli sbanca il “Garilli” (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA FERALPISALÒ: LA CRONACA

Il Pisa ottiene tre punti pesanti in casa della Feralpisalò. La partita è iniziata con un ritmo piuttosto lento, ma la prima grande occasione da gol è arrivata per il Pisa al 12′, quando Leverbe ha colpito di testa, ma il portiere della Feralpisalò, Pizzignacco, ha compiuto un grande intervento. La squadra di casa ha risposto al quarto d’ora con una girata di Balestriero che ha mancato di poco il bersaglio, seguita dalla prima ammonizione della partita per Calabresi. Al 22′, Vignato ha tentato un’azione individuale, ma è stato impreciso nel momento del tiro, mantenendo il punteggio inchiodato sullo 0-0 al “Garilli”. Al 26′, Kourfalidis ha ricevuto un’ammonizione, mentre Parigini non è riuscito a sfruttare un buon passaggio da parte di Butic per i padroni di casa. Il primo tempo si è chiuso senza particolari emozioni, con il Pisa che ha avuto poche occasioni per avvicinarsi alla porta avversaria.

Il Pisa ha iniziato il secondo tempo con Barbieri al posto di Calabresi. Nei primi minuti della ripresa, Canestrelli e Balestriero hanno ricevuto un’ammonizione ciascuno. Butic ha avuto un’opportunità al 5′, ma il suo tiro è stato parato da Nicolas. Al 13′, Kourfalidis è stato sostituito da Hergheligiu tra le fila dei padroni di casa. Al 16′, Nicolas ha effettuato un buon intervento su un’incursione di Parigini. Al 23′, il Pisa è passato in vantaggio con un grande colpo di testa di Canestrelli. Dopo il gol del Pisa, la Feralpisalò ha faticato a riorganizzarsi, anche a causa delle numerose sostituzioni che hanno interrotto il ritmo. Pizzignacco è stato ammonito per un’uscita rischiosa su Mlakar. Tuttavia, al 37′, la Feralpisalò è stata sfortunata: un tiro di Martella ha colpito prima la parte interna della traversa e poi il palo, con Nicolas battuto. Il Pisa ha quasi pareggiato i legni colpiti dalla Feralpisalò con un destro di Beruatto che si è schiantato sul palo allo scadere del tempo regolamentare. Nel lungo recupero, Touré ha ricevuto un’ammonizione, e la partita si è conclusa al 100′ con la vittoria del Pisa contro la Feralpisalò.

PISA FERALPISALÒ, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Stefano Vecchi è amareggiato per una Feralpisalò che a suo avviso non meritava la sconfitta: “C’è amarezza perché a tratti abbiamo giocato alla pari e anche meglio del Pisa. Abbiamo creato occasioni e opportunità dimostrando di essere una squadra tosta e solida. Purtroppo queste gare si perdono perchè si concedono leggerezze che gli altri non perdonano. Noi potevamo essere un po’ più precisi nelle conclusioni perchè oggi siamo arrivati veramente tante volte vicini al gol“.

Per Alberto Aquilani il Pisa ha ottenuto una vittoria dal peso importante: “Le partite sono molto complesse in Serie B, questo è un campionato pieno di insidie. Abbiamo fatto a tratti cose buone, a tratti cose meno buone, ma andiamo a casa contenti perché questa vittoria non si può sminuire. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a cambiare ritmo, specialmente nella seconda parte, loro si abbassavano molto e avremmo dovuto aumentare i giri del motore. Andando dello stesso passo non si può giocare in Serie B, ma neanche tra i dilettanti. I ragazzi devono capire che devono dare qualcosa in più perché non ci regala niente nessuno. Nel secondo tempo sono entrati meglio e i cambi hanno inciso meglio rispetto alla sfida di sabato scorso, chi è entrato lo ha fatto con la determinazione che serviva“.

