VIDEO/ Fiorentina Cagliari (risultato 3-0) gol e highlights. Viola da Champions (Serie A)

Fiorentina caterpillar sul Cagliari. L’incontro inizia con un fulmineo vantaggio della Fiorentina. Appena al 3′, Nico Gonzalez sblocca il punteggio. Un cross su punizione di Duncan crea confusione tra Dossena e Radunovic, consentendo all’argentino di segnare indisturbato. Tuttavia, il Cagliari risponde con determinazione. Al 9′, Milenkovic commette un errore, permettendo a Nandez di avanzare verso la rete e superare anche Terracciano. Tuttavia, il suo tiro verso la porta è troppo debole, consentendo a Kayode di recuperare il pallone quasi sulla linea. La Fiorentina continua a dominare il campo. Al 13′, una nuova conclusione di Gonzalez viene deviata da Dossena e finisce in angolo. Poi, al 17′, ancora Nico Gonzalez tira leggermente a lato dopo un’azione personale. La Fiorentina rafforza il proprio vantaggio al 21′. Kayode crea una buona azione sulla destra, scambia con Nico Gonzalez e mette in mezzo. Dossena, in uno sfortunato tentativo di intercettare il cross, segna un classico autogol. Nonostante il doppio vantaggio, il Cagliari continua a cercare di reagire. Al 29′, Shomurodov conclude rasoterra ma manca di poco il bersaglio. Al 33′, Nico Gonzalez viene messo giù in area sarda, ma l’arbitro non concede il rigore nonostante le proteste. Al 40′, Wieteska blocca una potente conclusione di Bonaventura.

Nella seconda metà, il Cagliari effettua due sostituzioni, inserendo Prati e Oristanio per Deiola e Shomurodov. Dopo soli tre minuti, Dossena sfiora il gol con un colpo di testa, e all’11’, Milenkovic spazza via un cross pericoloso di Augello. Al 18′, Prati serve Petagna, il quale supera Terracciano con un tiro rasoterra ma colpisce la traversa, sfortunato il Cagliari. La Fiorentina cerca di rallentare il gioco per gestire il vantaggio. Ci sono molti cambi da entrambe le parti, ma il Cagliari sembra non avere l’energia necessaria per una possibile rimonta. Terracciano non è più messo in pericolo nel quarto finale della partita, mentre per la Fiorentina è Nzola a sfiorare il 3-0, ma Radunovic riesce a fermarlo in uscita. Al 94′, l’ex giocatore dello Spezia, Nzola, segna il suo primo gol con la maglia della Fiorentina, siglando il definitivo 3-0 dopo essere scappato di nuovo sul filo del fuorigioco e aver superato Radunovic.

Vincenzo Italiano ha visto una Fiorentina in crescita sotto tutti i punti di vista. “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi siamo calati un po’ come contro il Frosinone. Ho cambiato i quattro davanti per restare nella loro metà campo, però è difficile avere certi ritmi alti quando si gioca ogni 2-3 giorni; è normale che si cerchi di amministrare e gestire il risultato, ma possiamo crescere anche da questo punto di vista. Sono contento, per i gol e la classifica, per la rete di Nzola. Secondo me dobbiamo ancora crescere per un fattore: abbiamo cambiato 8-9 elementi e a due mesi dall’inizio della stagione non ci danno ancora quello che abbiamo ottenuto nel finale dello scorso torneo. Sono ragazzi nuovi, quando entreranno dentro questo concetto e saranno al top, sapranno fare la differenza. Siamo già avanti rispetto allo scorso anno perché siamo partiti bene, ma possiamo fare meglio“.

Claudio Ranieri invita il Cagliari a voltare velocemente pagina: “Non ci arrendiamo, abbiamo fatto delle buone gare e abbiamo perso. Oggi non siamo stati noi, giusto che abbiamo perso. Luvumbo non stava molto bene, altrimenti l’avrei fatto giocare. Sentiva un po’ di dolore stamani, quindi non l’ho rischiato. Vediamo per la prossima, così come per Radunovic: in questo momento non è sereno. Riparlerò col ragazzo e poi deciderò. In questi momenti meno si parla e meglio è. Dobbiamo lavorare ancora di più perché quello che stiamo facendo non è sufficiente“.

