Video/ Fiorentina Genoa (0-0): highlights. Nessun gol al Franchi ma tante emozioni

Si chiude senza un gol e con un punto a testa la sfida per la 21^ giornata di Serie A che si è disputata ieri al Franchi: come si vede nel video di Fiorentina e Genoa, la sfida però non è stata certo avara di emozioni, fin dai primi minuti del match. Al via è stata poi la squadra di Iachini a scendere in campo con maggiore convinzione ed è subito la Viola a mettere pressione alla difesa avversaria: presto arriva anche la prima occasione da gol del match con Caceres, che però non centra bene lo specchio di Perin. Il numero 1 dei grifoni però non si può rilassare, perché i gigliati continuano a dare fastidio in area. Il Genoa comunque ci mette poco ad entrare in partita e prima del trentesimo i rossoblu hanno pure il tempo per sprecare un calcio di rigore, offerto da Favilli: dal dischetto Criscito infatti impatta contro un eccezionale Dragowski, vero protagonista della serata. Nella ripresa la sostanza del gioco non cambia: il livello è altissimo con la Fiorentina pronta al forcing e il Genoa più difensivista (ma certo poco timorosa a portarsi in avanti quando l’avversario gli concede spazio). E’ dunque ancora una girandola di emozioni al Franchi nel secondo tempo con parecchi attacchi e occasioni da gol sfumate per pochissimo: si arriva però al triplice fischio finale e con 0 gol, Fiorentina e Genoa si devono accontentare di un solo punto a testa per la classifica di Serie A.

IL TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (65′ Eysseric), Venuti(82′ Olivera); Chiesa, Cutrone (58′ Vlahovic). A disposizione: Brancolini, Terracciano, Ceccherini, Terzic, Ranieri, Olivera, Zurkowski, Badelj, Ghezzal, Sottil. All. Iachini

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami (dal 90′ Jagiello), Barreca; Pandev (62′ Sanabria), Favilli (70′ Pinamonti). A disposizione: Radu, Marchetti, Pajac, Goldaniga, Ankersen, El Yamiq, Jagiello, Eriksson, Agudelo, Destro. All. Nicola

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)

Var: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

Ammoniti: 13′ Pezzella, 31′ Schone, 37′ Milenkovic, 38′ Favilli, 75′ Venuti, 92′ Sturaro, 94′ Caceres

Note: 13′ rigore fallito da Criscito

VIDEO FIORENTINA GENOA, HIGHLIGHTS E GOL





