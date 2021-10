Video/ Fiorenzuola Pergolettese (3-1): highlights e gol. Godano firma il tris!

VIDEO FIORENZUOLA-PERGOLETTESE (3-1): LA SINTESI

Allo Stadio Comunale il Fiorenzuola supera in rimonta la Pergolettese per 3 a 1. Nel primo tempo sono lentamente gli ospiti guidati dal tecnico Lucchini a cercare di avanzare pericolosamente in zona offensiva ed al 18′ Scardina non riesce ad approfittare di un’incertezza commessa da Battaiola al rinvio. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri si affacciano in avanti al 25′ sebbene siano i gialloblu a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Zennaro. Il Fiorenzuola non si demoralizza e trova anzi il gol del pareggio già al 38′ per merito di Oneto, sfruttando l’assist di tacco offertogli da Bruschi.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti le emozioni scarseggiano in questa fase della gara. Al 51′ la Pergolettese suona comunque la carica vedendosi deviare in corner un tiro provato da Villa. Nell’ultima parte dell’incontro i valdardesi sorridono con la doppietta completata da Oneto all’83’ e mettono il punto esclamativo con il tris nel recupero di Godano al 90’+2′, dopo che Alari aveva lasciato in inferiorità numerica i canarini ricevendo un cartellino rosso per doppia ammonizione all’85’.

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gigliotti, proveniente dalla sezione di Cosenza, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Oneto da un lato, Alari, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono al Fiorenzuola di salire a quota 11 nella classifica del girone A della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata della Pergolettese, rimasti appunto fermi ad 8 punti.

IL TABELLINO

Fiorenzuola-Pergolettese 3 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 29′ Zennaro(P); 38′, 83′ Oneto(F); 90’+2′ Godano(F).

FIORENZUOLA (4-3-3) – Battaiola, Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi. A disposizione: Burigana, Olivero, Zaccariello, Maffei, Stronati, Esposito, Molinaro, Giani, Palmieri, Danovario, Varoli, Godano. All.: Tabbiani.

PERGOLETTESE (4-3-3) – Galeotti, Ferrara, Lambrughi, Alari, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Guiu, Scardina. A disposizione: Soncin, Meddah, Cancello, Vitalucci, Faini, Morello, Perseu, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca. All.: Lucchini.

Arbitro: Enrico Gigliotti (sezione di Cosenza).

Ammoniti: 76′ Oneto(F); 77′, 85′ Alari(P).

Espulsi: 85′ Alari(P).

