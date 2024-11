VIDEO FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: IL TABELLINO

Video Foggia Audace Cerignola che racconta una sfida subito molto interessante tra due formazioni facenti parte della stessa regione. Il derby pugliese presenta la prima occasione con il tentativo di Murano. L’attaccante ex Picerno è bravissimo a sfruttare di testa il cross arrivatogli da Millico. Si distende benissimo il portiere Saracco con il risultato che rimane sempre di 0-0. Ci crede ancora la squadra di casa che si fa vedere dalle parti avversarie con Millico. L’ex Torino da mostra della sua tecnica ma non riesce a sbloccare risultato che dopo 45 minuti è fermo sul pareggio.

Il derby va alla formazione gialloblù. Decide su calcio di rigore Paolucci che mette alle spalle de portiere e regala il +3 alla formazione ospite. Vittoria importantissima in ottica promozione in Serie B con l’Audace Cerignola che è al secondo posto a quota 24 punti in classifica. Sconfitto il Foggia tra le mura amiche del Pino Zaccheria e rimane ancorato a quota 10 punti al 16esimo posto. Il primo posto è a due punti di distanza con il Benevento che oggi ha pareggiato a Crotone.

VIDEO FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: GOL E HIGHLIGHTS