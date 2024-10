La diretta Foggia Audace Cerignola, alle ore 20.45, vedrà andare in scena un derby foggiano sempre molto sentito. I Satanelli padroni di casa dopo le dimissioni di Eziolino Capuano si trovano a vivere una fase molto complicata. Dopo due pareggi consecutivi è arrivata una sconfitta sul campo del Sorrento e nella classifica del girone C i rossoneri sono a 10 punti, in zona play out.

Dal lato opposto della classifica l’Audace Cerignola che sta stupendo tutti e si è issata in solitudine al secondo posto in classifica. Tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato e, dopo la pesante sconfitta di Trapani, la formazione pugliese si è rialzata immediatamente battendo in casa il Picerno. Cerignola che ora vuole continuare a sognare, col Benevento prima della classe al momento distante quattro lunghezze.

DIRETTA FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: COME VEDERE LA PARTITA

Il modo per seguire la diretta Foggia Audace Cerignola in televisione è quello consueto: un abbonamento a Sky per vedere il match sui canali della pay tv satellitare. Per chi vorrà utilizzare smart tv e dispositivi mobili per vedere la diretta streaming video via internet, la strada è utilizzare l’app Sky Go oppure abbonarsi alla piattaforma NOW Tv.

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando al lato tecnico, ecco quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni della diretta Foggia Audace Cerignola. Foggia in campo nel derby con un 4-3-3 con De Lucia a difesa della porta e una difesa a quattro schierata con Salines, Camigliano, Carillo e Felicioli. Terzetto di centrocampo con Tascone, Mazzocco e Danzi, in attacco spazio a Emmausso, Millico e Murano nel tridente. Per l’Audace Cerignola 3-5-2 con Visentin, Gonnelli e Ligi titolari nella difesa a tre davanti al portiere Saracco. Gli esterni di fascia saranno Coccia e Russo mentre a centrocampo ci sarà spazio per Ruggiero, Capomaggio e Bianchini, con Jallow e Salvemini titolari nel tandem offensivo.

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a concentrarci sulle quote proposte per chi vorrà scommettere sull’esito della diretta Foggia Audace Cerignola. Vittoria interna del Foggia quotata 2.40, per il pareggio la quota proposta è di 2.95 mentre per la vittoria in trasferta dell’Audace Cerignola la quota è fissata a 2.80.