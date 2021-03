Video/ Frosinone Brescia (0-1): highlights e gol. Decide tutto Ndoj nel recupero

Il video e gli highlights di Serie B di Frosinone Brescia ci regalano una partita equilibrata, con le rondinelle che trovano il gol all’ultimo respiro e che compiono un bel balzo in avanti in classifica. A regalare il successo alla squadra di Clotet ci ha pensato Emanuele Ndoj a tempo praticamente scaduto, dopo aver passato buona parte della gara in panchina. Il nuovo entrato ha permesso alla compagine lombarda di vincere una sfida importantissima e di mettere fieno in cascina per la corsa salvezza, oltre che accorciare le distanze dalle zone onorevoli della graduatoria. La partita è stata abbastanza equilibrata, con alti, bassi e qualche squillo da ambo le parti. Per come si era messa ad un certo punto, il risultato più probabile sembrava un pareggio. Ma così non è stato: il cambio indovinato dal tecnico del Brescia ha permesso ai suoi di mettere il match sui binari giusti. I ciociari e le rondinelle, dunque, si equivalgono fino allo scadere, quando in pieno recupero il Brescia trova finalmente la giocata vincente con Ndoj. Una rete che allontana i biancoblu dalla zona calda e che li proietta a sei punti dal treno plyaoff. Le rondinelle portano a casa l’intera posta in palio, nonostante la sofferenza: la squadra di Alessandro Nesta ha avuto diverse opportunità per andare in gol, tra cui una con Kastanos, respinta dal palo. Tra i protagonisti della partita sicuramente Marko Pajac, autore dell’assist decisivo fornito a Ndoj.

IL TABELLINO

Frosinone-Brescia 0-1

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rodhen (16’ st Tribuzzi), Maiello, Gori (32’ st Kastanos), D’Elia (16’ st L. Vitale); Novakovich (34’ st Ciano), Iemmello. A disposizione: Iacobucci, Trovato, Curado, Ariaudo, Carraro, Vitale M., Parzyszek, Brignola. Allenatore: Nesta.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (34’ st Skrabb), Van de Looi (16’ st Labojko), Bjarnason; Ragusa (16’ st Ndoj), Jagiello (41’ st Pajac); Ayé. A disposizione: Kotnik, Mateju, Donnarumma, Mangraviti, Pajac, Fridjonsson, Papetti. Allenatore: Clotet.

Arbitro: Signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina (Sa); assistenti Sigg. Manuel Robilotta della sezione di Sala Consilina (Sa) e Vittorio Dio Gioia della sezione di Modena; Quarto Uomo signor Matteo Marchetti di Ostia Lido (Roma).

Marcatore: 48’ st Ndoj.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE BRESCIA, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

