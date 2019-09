Video/ Frosinone Cosenza (1-1) highlights e gol. Pari insoddisfacente per i canarini

I ciociari di Nesta mancano una nuova vittoria tra le mura di casa, nella sesta giornata del campionato di Serie B: come si vede nel video di Frosinone Cosenza, il risultato al triplice fischio finale è fermo sul pari, esito che certo non soddisfa i canarini, che non riescono ad emergere in questo avvio della stagione cadetta. Pure i gialloazzurri partono bene: nonostante il primo intervento da parte di Bruccini ai primi minuti (fermato per fuorigioco) che fa paura alla difesa avversaria, è a firma del Frosinone la prima marcatura della partita, con Ciano, che al 24’ finalizza bene il rigore concessogli per trattenuta di Bittante (confermata dal Var). Nel secondo tempo assistiamo però al gol del pareggio per il Cosenza, firmato al 50 ‘ di Carretta: la reazione del Frosinone non si fa attendere troppo, ma neppure i bruzi rimangono con le mani in mano. Sono tante le belle giocate che vengono fatte negli ultimi 45 minuti di gioco, ma il risultato finale non si sblocca. Il triplice fischio finale della direzione di gara sancisce il pareggio per 1-1 che sta stretto ai canarini, ieri superiori in campo.

IL TABELLINO

Frosinone Cosenza 1-1 (1-0 pt)

MARCATORI: 24′ pt (rig.) Ciano (F), 5′ st Carretta (C).

FROSINONE: Iacobucci; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Zampano; Paganini, Vitale (26′ st Tribuzzi), Haas; Ciano (15′ st Novakovich); Citro, Trotta (23′ st Rohden). A disp.: Bastianello, Salvati, Capuano, Gori, Beghetto, Matarrese, Krajnc, Eguelfi . All. Nesta.

COSENZA: Perina; Capela (1′ st Idda), Monaco, Legittimo; Bittante, Bruccini, Kone, D’Orazio (18′ st Corsi); Carretta, Rivière (1′ st Baez), Pierini. A disp.: Quintiero, Saracco, Broh, Sciaudone, Machach, Greco, Trovato. All. Braglia.

ARBITRO: Rapuano di Rimini (Rossi – Avalos). IV UOMO: Robilotta di Sala Consilina.

NOTE: Espulsi al 43′ st l’allenatore in seconda del Cosenza Occhiuzzi e il team manager del Frosinone Milana. Ammoniti: Bittante (C), D’Orazio (C), Kone (C), Paganini (F), Brighenti (F), Ariaudo (F). Espulso: al 50′ st Paganini (F). Angoli: 9-3 (pt 5-1). Recupero: 2′ pt, 6′ st.

