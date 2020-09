Video/ Frosinone Empoli (0-2): highlights e gol. Tre punti per i toscani allo Stirpe!

Allo Stadio Benito Stirpe l‘Empoli supera in trasferta il Frosinone per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Dionisi partono subito fortissimo riuscendo a passare in vantaggio intorno al 5′ grazie alla rete messa a segno da Moreo, autore di un facile colpo di testa propiziato da una deviazione favorevole sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Precedentemente erano stati i padroni di casa allenati da mister Nesta a cercare di prendere in mano le redini del match tramite lo spunto offerto da Ciano al 2′ ma rischiando anche grosso sulle replica di Mancuso del 4′, non riuscendo a capitalizzare un errore commesso dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallazzurri tentano lentamente di risollevarsi per acciuffare il pareggio. I ciociari si fanno quindi vedere in zona offensiva andando a centrare un palo con Kastanos intorno al 24′ e, nell’ultima parte del primo tempo, Rohden, in due occasioni sia al 36′ che al 40′, ed Ardemagni, al 41′, mancano delle buone occasioni per ristabilire l’equilbrio iniziale anche a causa della prontezza mostrata dall’estremo difensore Brignoli in diverse situazioni.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, il copione della gara sembra rimanere invariato rispetto a quanto ammirato nel finale della frazione precedente, ovvero con i ciociari ad inseguire la rete del pareggio in particolare tramite le giocate di Zampano al 48′, di Mancuso al 49′ e di Ardemagni sia al 51′ che al 53′, senza però avere successo. I toscani del tecnico Dionisi restano attenti concedendo poco o nulla ed aspettando il momento giusto per colpire, come succede infatti al 57′ grazie al gol del raddoppio messo a segno da La Mantia, bravo a colpire di testa sul traversone vincente di Terzic. I giallazzurri cercano di reagire soprattutto grazie all’ingresso di Dionisi al posto di un inefficace Ardemagni verso il 62′ e nemmeno Ciano si rivela più preciso al 65′. Nel finale gli azzurri spezzano il ritmo e le speranze di rimonta avversarie con una serie di sostituzioni che consente loro di amministrare abilmente il vantaggio senza incappare in rischi inutili. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa prima giornata del campionato cadetto permettono rispettivamente all’Empoli di raggiungere quota 3 nella classifica della Serie B mentre il Frosinone non si muove, rimanendo fermo con zero punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Frosinone avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto sancito dal punteggio finale e come l’Empoli, al contrario, abbia saputo sfruttare al meglio le occasioni create. A poco infatti serve il 52% di possesso palla ai ciociari, così come provocano un certo rammarico anche il 10 a 8 nelle conclusioni, delle quali 4 a 3 indirizzate nello specchio della porta, e gli attacchi, ben 131 a 70 e dei quali 70 a 18 quelli pericolosi. I giallazzurri hanno inoltre effettuato un numero di passaggi superiore agli avversari, 504 a a 392, ma i toscani hanno agito meglio in difesa, come suggerito dal 12 a 10 nei contrasti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, entrambe le compagini hanno commesso 16 falli a testa e l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Kastanos da un lato e Nikolaou dall’altro.

IL TABELLINO

Frosinone-Empoli 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 5′ Moreo(E); 57′ La Mantia(E).

FROSINONE (3-5-2) – Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto; Ardemagni, Ciano. All.: Nesta.

EMPOLI (4-3-1-2) – Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Bandinelli, Ricci, Stulac; Moreo; Mancuso, La Mantia. All.: Dionisi.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Ammoniti: 21′ Nikolau(E); 29′ Kastanos(F).

