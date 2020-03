Video/ Frosinone Salernitana (1-0): highlights e gol. Decisivo Novakovich al 72′

Il video di Frosinone Salernitana ci racconta del buon successo occorso ai canarini col risultato di 1-0 ieri sera, tra le mura di casa dello Stirpe nella 26^ giornata di Serie B. Andando dunque a vedere le azioni salienti della sfida di ieri, ecco che dobbiamo raccontare di un match molto equilibrato e combattuto. Al via sono però ben poche le emozioni in campo: entrambi i club appaiono bloccati ed è solo dopo i primi venti minuti di gioco che si è cominciato a fare sul serio con una buona iniziativa di D’Elia. Il Frosinone comincia dunque a ammainare gioco, mentre i granata paiono maggiormente attendisti ed è solo al 28’ che la Salernitana si affaccia, con una grande occasione da gol firmata da Kiyine. Si va verto l’intervallo e il ritmo di gioco cresce: pure però nessun gol arriva prima del duplice fischio. Nella ripresa ecco però i primi brividi con Novakovich, che fa davvero tremare la difesa avversaria: proprio il bomber numero 18 del Frosinone poi trova effettivamente il gol del match, segnando a 72’ un’ottima rete, ben assistito da Haas. La rete non appaga i canarini che tornando subito a spingere: i ragazzi di Ventura soffrono molto e fanno fatica a rispondere per le rime in area avversaria. Negli ultimi minuti sono proprio gli ospiti a spingere maggiormente, ma complice un poco di stanchezza, i vari tentativi vanno tutti a vuoto, anche per mancanza di lucidità negli ultimi metri, Il triplice fischio finale conferma il successo casalingo del Frosinone e i tre punti in palio, che portano i canarini al secondo posto della classifica della Serie B. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FROSINONE SALERNITANA

VIDEO FROSINONE SALERNITANA: IL TABELLINO

FROSINONE SALERNITANA 1-0 (0-0 PT)

Marcatore: 21’ st Novakovich.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, D’Elia; Novakovich, Dionisi. A disposizione: Iacobucci, Trovato, Krajnc, Szyminski, Beghetto, Zampano, Tibuzzi, Vitale, Citro, Luciani. Allenatore: Nesta.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (37’ st Cicerelli), Akpa Apro (35’ st Capezzi), Dziczek, Maistro, Lopez; Jallow, Gondo (34’ st Cerci). A disposizione: Vannucchi, Billong, Karo, Herteaux, Giannetti. Allenatore: Ventura.

Arbitro: signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata; assistenti sigg. Pasquale Capaldo di Napoli ed Edoardo Raspollini di Livorno; Quarto Uomo sig. Valerio Marini di Roma 1.

Note: spettatori totali 11.523; abbonamenti 10.406; paganti 1.117 di cui biglietti ospiti 455; incasso totale: euro 72.086,99 (incluso rateo abbonati); angoli: 7-2 per il Frosinone; ammoniti: 9’ pt Capuano, 28’ pt Maistro, 13’ st Maistro, 17’ st Ariaudo, 20’ st Brighenti, 21’ st Migliorini; recuperi: 4’ pt.; 5’ st.



© RIPRODUZIONE RISERVATA