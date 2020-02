Video/ Getafe Ajax (2-0): highlights e gol. Lancieri KO al Coliseum

Allo Stadio Coliseum Alfonso Pérez il Getafe supera l’Ajax per 2 a 0. Come si vede nel video di Getafe Ajax, nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati da mister Ten Hag cercano di partire bene ma i padroni di casa allenati dal tecnico Bordalas non si lasciano sorprendere e prendono presto in mano le redini del match. Gli spagnoli collezionano infatti un paio di occasioni interessanti con Deyverson al 20′ e con Mata al 29′ prima di riuscire a passare in vantaggio tramite il gol messo a segno proprio da Deyverson nel finale al 39′, sfruttando l’assist vincente offertogli dal suo compagno Olivera sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gli Azulones continuano ad avere il controllo delle operazioni ed i biancorossi faticano parecchio a concretizzare una reazione degna delle aspettative. Nell’ultima parte della gara i lancieri tracollano e, nel recupero, subiscono anche la rete del raddoppio siglata, cadendo al momento della conclusione, dal neo entrato Kenedy al 90’+3′. Questo buon successo conquistato all’interno delle mura amiche nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League colloca il Getafe in una posizione decisamente favorevole in merito alla qualificazione agli ottavi di finale del torneo mentre l’Ajax è ora chiamato ad una grande rimonta nella sfida di ritorno da disputare nel suo stadio in Olanda.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Getafe abbia meritato di ottenere questa vittoria nonostante il possesso palla finale favorevole all’Ajax con il 55%. I lancieri sono anche stati maggiormente precisi rispetto agli avversari nel fraseggio come suggerisce il 78% contro il 62% nella precisione dei passaggi, a fronte del 331 su 424 contro 165 su 265. Gli spagnoli hanno però riconquistato un numero superiore di palloni, 31 a 30, ed in fase offensiva si sono distinti tramite il 4 a 0 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Getafe è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 13 nel computo dei falli commessi e l’arbitro francese R. Buquet ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Dakonam, Nyom ed Olivera da un lato, Alvarez, Tagliafico e Babel dall’altro.

IL TABELLINO

Getafe-Ajax 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 38′ Deyverson(G); 90’+3′ Kenedy(G).

Assist: 38′ Olivera(G);

GETAFE (4-4-2) – Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucu(88′ Kenedy); Mata(72′ Molina), Deyverson(57′ Angel). All.: Bordalas.

AJAX (4-3-3) – Bruno Varela; Dest, E. Alvarez(68′ Schuurs), Daley Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martinez; Tadic, Traoré(67′ Huntelaar), Babel. All.: Ten Hag.

Arbitro: R. Buquet (Francia).

Ammoniti: 36′ Alvarez(A); 36′ Dakonam(G); 54′ Tagliafico(A); 55′ Babel(A); 55′ Nyom(G); 57′ Olivera(G).

