Video/ Gubbio Carrarese (4-0): highlights e gol. Gran poker umbro al Barbetti!

VIDEO GUBBIO-CARRARESE (4-0): LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Gubbio supera la Carrarese per 4 a 0. Nel primo tempo sembrano iniziamente essere gli ospiti guidati dal tecnico Di Natale a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi subito in zona offensiva e mancando una buona possibilità con Infantino, incapace di arrivare sul lancio di Mazzarani al 9′.

I minuti scorrono sul cronometro ed il Gubbio insiste con la punizione di Cittadino al 19′ mentre la Carrarese risponde in modo poco efficace con energe al 25′. Ci pensa Bulevardi a mettere a segno la rete del vantaggio al 26′ per i rossoblu e le cose si complicano ulteriormente invece per i giallazzurri che subiscono pure il gol del raddoppio di Aurelio al 40′ dopo aver perso prematuramente per infortunio Mazzarani, rimpiazzato da Bramante già al 37′.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è Signorini a sfiorare l’eventuale tris per i suoi al 48′ colpendo di testa la punizione battuta da Cittadino ma senza inquadrare lo specchio della porta avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro i Lupi triplicano con la rete di Oukkhada all’88’ e calano il poker definitivo nel recupero al 90’+4′ con Spalluto.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Mucèra, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Cittadino, Sarao e Lamanna da un lato, Infantino e Kalaj dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono al Gubbio di salire a quota 17 nella classifica del girone B della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata della Carrarese, rimasti appunto fermi a 14 punti.

IL TABELLINO

Gubbio-Carrarese 4 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 26′ Bulevardi(G); 40′ Aurelio(G); 88′ Oukhadda(G); 90’+4′ Spalluto(G).

GUBBIO (4-3-3) – Ghidotti; Lamanna, Signorini, Redolfi, Aurelio; Oukhadda, Cittadino, Bulevardi; Fantacci, Sarao, Mangni. A disp.: Elisei, Meneghetti, Migliorini, Bonini, Formiconi, Lamanna, Francofonte, Spalluto, Sainz Maza, Migliorelli, D’Amico. All.: Torrente.

CARRARESE (4-3-1-2) – Mazzini; Rota, Kalaj, Grassini, Imperiale; Pasciuti, Luci, Tujinov; Mazzarani; Energe, Infantino. A disp.: Vettorel,Girgi, Semprini, Battistella, Bramante, D’Auria, Galligani, Bartipagani, Figoli, Doumbia, Khailoti. All.: Di Natale.

Arbitro: Giuseppe Mucèra (sezione di Palermo).

Ammoniti: 32′ Cittadino(G); 46′ Sarao(G); 63′ Infantino(C); 66′ Kalaj(C); 76′ Lamanna(G).

