Video/ Imolese Pistoiese (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Romeo Galli

VIDEO IMOLESE-PISTOIESE (1-1) : LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Galli le formazioni di Imolese e Pistoiese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo sono gli ospiti a riuscire a passare in vantaggio subito al 10′ grazie alla rete messa a segno da Liviero, autore di una potente conclusione vincente imparabile per l’estremo difensore Pozzi. I minuti scorrono sul cronometro e sono i rossoblu a dominare la sfida andando a caccia del raddoppio ma trovando solo una traversa al 19′ con la soluzione scelta da Padovan. Più in difficoltà gli arancioni, incapaci di creare reali occasioni davvero degne di nota per ottenere il pareggio.

Nella ripresa l’olandesina sembra cambiare marcia rispetto a quanto accaduto in precedenza e manca una chance calciando alto al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro è Romano a concretizzare gli sforzi compiuti dagli orange ristabilendo l’equilibrio in maniera definitiva all’87’. Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Abdoulaye Diop, proveniente dalla sezione di Treviglio, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo tra i padroni di casa. Il punto conquistato in questo decimo turno di campionato permette rispettivamente all’Imolese di salire a quota 15 nella classifica del girone B della Serie C ed allla Pistoiese di portarsi a quota 6 punti.

IL TABELLINO

Imolese-Pistoiese 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 10′ Liviero(I); 87′ Romano(P).

IMOLESE (4-3-3) – Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Benedetti, Boscolo Chio, D’Alena; Matarese, Belloni, Turchetta. A disp.: Hysi, Rossi, Rinaldi, Sall, Turchetta, Masella, La Vardera, Boccardi, Luca Lombardi, Cerretti, Palma. All.: Gaetano Fontana.

PISTOIESE (3-5-1-1) – Pozzi; Sabotic, Ricci, Sottini; Mezzoni, Castellano, Santoro, Mal,Martina; Stijepovic, Pinzauti. A disp.: Donini, Valiani, Vano, Romano, Basani, Tempesti, D’Antoni, Deratti, Moretti, Ubaldi. All.: David Sassarini.

Arbitro: Abdoulaye Diop (sezione di Treviglio).

Ammoniti: 50′ Vona(I).

