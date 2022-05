Video incidente Mick Schumacher/ Gp Monaco 2022 F1: Haas a muro si spezza in due!

MICK SCHUMACHER, COME STA DOPO L’INCIDENTE?

Bruttissimo incidente per Mick Schumacher durante il GP di Monaco 2022 di Formula 1. Nello stesso giro la Haas ha registrato il ritiro di entrambe le sue monoposto, ma per motivi diversi. Mentre Kevin Magnussen si ritirava ai box, il figlio di Michael Schumacher è stato vittima di un gran botto alla variante della piscina, con la sua Haas che si è spezzata in due. Fortunatamente Schumi jr ne è uscito illeso, ma sono stati secondi di paura, perché le immagini hanno mostrato inizialmente solo le immagini della Haas spezzata in due.

Il pensiero è, quindi, volato subito al pilota e alle sue condizioni di salute. Mentre le telecamere non indugiavano, è arrivato il team radio di Mick Schumacher, che ha rassicurato tutti riguardo le sue condizioni. In pista intanto è stata mandata la safety car, ma poi la direzione gara ha deciso di mostrare la bandiera rossa e di fermare di conseguenza la gara.

INCIDENTE MICK SCHUMACHER: HAAS DISTRUTTA!

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 ancora una volta regala emozioni intense, purtroppo non solo spettacolo, ma anche paura. Mick Schumacher protagonista di un incidente: è finito contro le barriere alla chicane della Piscina e la monoposto si è spezzata in due. Le telecamere hanno poi mostrato il pilota tedesco fuori quel che restava della sua Haas, inizialmente nervoso per l’incidente. Una volta rientrato ai box, ha poi abbracciato i meccanici che si erano preoccupati per le sue condizioni.

Quel che è apparso strano, rivedendo le immagini dell’incidente di Mick Schumacher, è che la Haas sia andata distrutta, nonostante un impatto non fortissimo, considerando la velocità abituale che può raggiungere una monoposto. Ma evidentemente l’impatto inizialmente della parte posteriore è stato così forte da causare appunto la rottura della monoposto in due parti. Fortunatamente possiamo parlare solo di danni alla vettura ed è sicuramente quello che più conta ora.

