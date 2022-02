Video/ Inter Roma (2-0) gol e highlights: decidono Dzeko e Sanchez (Coppa Italia)

VIDEO INTER ROMA (2-0): NERAZZURRI IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA

Inter Roma si chiude sul 2-0 e i nerazzurri accedono alla semifinale di Coppa Italia. Pronti, via e dopo 2′ l’Inter è già in vantaggio: Smalling si fa bruciare su un cross di Perisic e Dzeko è lestissimo nel girare a rete l’1-0 nerazzurro. Al 6′ padroni di casa vicinissimi al raddoppio con una gran botta di Barella che si stampa sulla traversa, mentre al 9′ su punizione di Sanchez si inserisce Skriniar che chiama alla parata in due tempi Rui Patricio, che subito dopo deve dire no anche a Dzeko. Roma in difficoltà ma il primo guizzo giallorosso arriva al 16′: Mkhitaryan crossa per Abraham che non arriva sul pallone ma c’è D’Ambrosio che rischia l’autogol deviando in angolo.

La Roma continua a crescere ed ha un’altra chance interessante per il pareggio alla mezz’ora: cross di Sergio Oliveira per Ibanez che stacca bene di testa ma vede il pallone perdersi sul fondo di pochi centimetri. Qualche problema fisico proprio per Ibanez che stringe però i denti ed evita il cambio immediato che Mourinho stava preparando con Kumbulla, quindi al 37′ c’è un cartellino giallo per Zaniolo per un fallo in attacco su Bastoni, segue poi un’ammonizione anche per Mancini tra i giallorossi. Ancora scintille tra Zaniolo e Bastoni, al 43′ il difensore interista cade male su un contrasto e deve essere sostituito da De Vrij.

VIDEO INTER ROMA: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Inter Roma andiamo ora al secondo tempo. La ripresa inizia con Kumbulla in campo al posto di Ibanez. La Roma cerca subito l’affondo al 6′ con Abraham che trova però la pronta chiusura di Skriniar, quindi all’11’ si perde sul fondo un tentativo d’esterno di Veretout. Si rivede l’Inter in avanti al 13′ con una girata di Dzeko murata dalla difesa giallorossa, quindi non ha fortuna un tentativo dal limite di Zaniolo al quarto d’ora. Al 18′ chance per Sergio Oliveira che impegna severamente Handanovic, complice anche una deviazione di Skriniar, l’Inter risponde con una fucilata dalla distanza di Barella che Rui Patricio deve volare a togliere dall’incrocio dei pali. Al 23′ i nerazzurri trovano il raddoppio: splendido destro da oltre venti metri di Sanchez e stavolta Rui Patricio non ci può arrivare. E’ di fatto l’episodio che chiude la partita, i nerazzurri sfiorano anche il tris a più riprese con Lautaro Martinez, subentrato dalla panchina, e ancora con Barella e Perisic ma possono sicuramente essere soddisfatti del 2-0.

VIDEO INTER ROMA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Simone Inzaghi elogia le capacità di reazione dell’Inter dopo la sconfitta nel derby. “I giocatori sono stati molto bravi a reagire e non era assolutamente semplice dopo la gara di sabato e contro una squadra di valore. Volevamo la semifinale, che ci farà fare altre due gare, ma la Coppa Italia è un obiettivo importante a cui teniamo molto. Dopo la sosta c’è una serie di gare da affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di farlo una per volta. La sfida contro il Napoli andrà affrontata come ogni gara da agosto in avanti tenendo il campo al meglio e consapevoli che avremo davanti una squadra forte, che ha tenuto tutti i migliori ed è una candidata al titolo“.

Per José Mourinho c’è sempre il veleno nella coda verso l’arbitro: “Il modo in cui mi hanno accolto qui, i dirigenti che mi hanno fatto un bellissimo regalo e poi la gente che è stata super simpatica con me: questo è il lato emozionale. Non nasconderò mai il mio rapporto con la gente dell’Inter, lo si sa. Ma ero venuto qui per vincere, per la mia Roma e la mia gente e non siamo riusciti a vincere. A parte i primi 5 minuti abbiamo giocato molto bene. E poi nella ripresa la gara era più dalla nostra parte, pur senza creare grandi opportunità: abbiamo disputato una buona partita e il secondo gol ha cambiato la partita e ha anche cambiato l’arbitro. Secondo me è stato bravissimo fino al 2-0, poi dopo il 2-0 ha fatto un’altra partita. È così da inizio stagione, per questo dico che l’arbitro è stato bravo, tanti gialli erano lì e non sono stati dati, dopo il 2-0 è stata un’altra partita e solo un arbitro di qualità può farlo”.



