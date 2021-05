Video/ Inter Roma (3-1): highlights e gol. Nerazzurri inarrestabili! (Serie A)

L’Inter supera per tre ad uno la Roma in un match molto divertente e ricco di emozioni. Le reti sono state siglate da Brozovic, Vecino e Lukaku con Mkhitaryan che l’aveva riaperta. Nel corso della gara c’è stata anche una lite tra Lautaro Martinez e Conte dopo la sostituzione del centravanti argentino. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Darboe duro su Sanchez, arriva il giallo per lui. Ci prova Pedro da fuori area, tiro che non inquadra lo specchio. Brozovic! La sblocca l’Inter! Sanchez serve per Darmian, l’esterno pesca in mezzo Brozovic che trafigge Fuzato. Siamo giunti al quindicesimo minuto di gioco, la decide al momento Brozovic. Lukaku appoggia un bel pallone per Vecino, da pochi passi il centrocampista non trova la porta. Tentativo di Barella dalla lunga distanza ma il centrocampista perde l’appoggio e spara alle stelle, Inter padrona del campo. Vecino! Arriva il raddoppio dell’Inter! Grandissima azione di Lukaku che serve il centrocampista, inserimento questa volta vincente. Cristante ci prova da fuori area, para Radu. Mkhitaryan! La riapre la Roma con un grande gol dell’armeno! Dzeko riceve spalle alla porta e assiste il compagno di squadra che batte Radu. Infortunio per Sanchez, al suo posto c’è Lautaro Martinez. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, match molto divertente. Mkhitaryan ci prova di nuovo ma il suo tiro viene bloccato da Radu. Termina la prima frazione di gioco con i padroni di casa avanti per due reti ad uno.

IL SECONDO TEMPO

Pellegrini ci prova da fuori area ma non inquadra lo specchio. Dzeko la controlla in area e calcia trovando una bellissima traiettoria, la sfera sbatte contro il palo El Shaarawy ci prova da fuori area ma non centra la porta. Roma che sta giocando molto meglio dei nerazzurri in questa seconda frazione di gioco. Mkhitaryan pesca l’inserimento di Cristante che per un soffio non trova il colpo vincente. Pellegrini calcia al volo ma trova l’ottima parata di Radu. Sensi imbecca per Hakimi che da dentro l’area trova l’intervento provvidenziale di Mancini. Hakimi parte in contropiede e viene abbattuto da Karsdorp, giallo per l’olandese. Pinamonti arriva da solo contro Fuzato ma sbaglia tutto mettendo la sfera alta. Lukaku! La chiude l’Inter in pieno recupero! Hakimi parte in contropiede e serve un pallone a Lukaku da spingere solo in rete. Termina il match con i campioni d’Italia che conquistano l’ennesima vittoria.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian (33′ st Young), Barella, Brozovic, Vecino (15′ st Sensi), Perisic (15′ st Hakimi); Lukaku, Sanchez (38′ pt Lautaro Martinez; 33′ st Pinamonti)). A disposizione: Handanovic, Padelli, de Vrij, Bastoni, Gagliardini, Eriksen. Allenatore: Conte.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp (43′ st Carles Perez), Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe (43′ st Bruno Peres), Cristante (32′ st Villar); Pedro (1′ st El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Farelli, Mirante, Ibanez, Juan Jesus, Reynolds, Pastore, Zalewski, Mayoral. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 11′ pt Brozovic (I), 20′ pt Vecino (I), 31′ pt Mkhitaryan (R), 45′ st Lukaku.

NOTE: Ammoniti: Darboe, Santon, Kumbulla, Karsdorp (R). Recupero: 2′ pt, 3′ st.

