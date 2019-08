Video/ Inter Virtus Bergamo (8-0): highlights, i primi gol di Lukaku in nerazzurro

Poco più di una sgambata di allenamento, anche perché il grosso della squadra aveva giocato sabato sera a Valencia. Il video di Inter Virtus Bergamo (8-0) è comunque interessante, perché Romelu Lukaku si è presentato all’Inter con quattro reti nel corso della partitella disputata ieri ad Appiano Gentile da quei giocatori che non hanno vissuto la trasferta in Spagna o al massimo chi aveva giocato meno, compreso appunto il nuovo acquisto Romelu Lukaku. Il belga è stato grande protagonista nella prima partita giocata con la maglia nerazzurra numero 9: vittoria con il netto punteggio di 8-0, pur scendendo in campo con diversi Primavera. Oltre al poker dell’attaccante, appena arrivato dal Manchester United, sono andati a segno Matias Vecino e Sebastiano Esposito, entrambi autori di doppiette. Significativa naturalmente anche la nuova conferma del talento classe 2002, che sta scalando le gerarchie di Antonio Conte approfittando di questa estate povera di attaccanti per mettersi in mostra in quasi tutte le amichevoli disputate.

VIDEO INTER VIRTUS BERGAMO: DEBUTTO CON GOL PER ROMELU LUKAKU

Lukaku è arrivato dal Manchester United come acquisto più costoso della storia nerazzurra e ha tolto la maglia numero 9 dell’Inter all’ex capitano Mauro Icardi, dunque il suo compito si annuncia piuttosto impegnativo. Le attese sono tante, però Lukaku si è presentato subito in modo convincente. Segnare quattro gol a pochi giorni dal proprio arrivo in una nuova squadra è un dato mai banale, anche contro un avversario di Serie D come la Virtus Bergamo. Adesso ci sono due settimane per lavorare verso il debutto ufficiale, atteso naturalmente nella prima giornata di campionato. Ricordiamo che si tratterà di Inter Lecce e che i nerazzurri saranno protagonisti del posticipo di lunedì 26 agosto alle ore 20.45 contro i salentini, squadra della città di Antonio Conte. Una notte che si annuncia sicuramente speciale…

VIDEO INTER VIRTUS BERGAMO: GOL E HIGHLIGHTS





