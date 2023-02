Video/ Juve Stabia Crotone (1-2) gol e highlights: Pochesci, esordio amaro (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA CROTONE (1-2): LA PARTITA

Juve Stabia e Crotone deliziano il pubblico del “Menti” con tre gol e tante occasioni. Sicuramente non si può dire che il pubblico campano non si sia divertito nell’assistere all’esordio in panchina di mister Pochesci, subentrato da pochi giorni al dimissionario Colucci. Un match subito in salita per le Vespe che dopo appena undici minuti si sono ritrovate sotto di una rete e con un uomo in meno: Caldore si becca il cartellino rosso e dalla punizione seguente Chiricò timbra il vantaggio del Crotone. L’ex Padova nella prima frazione è imprendibile e più volte mette paura alla retroguardia di casa. Nella ripresa, invece, parte con il piede sull’acceleratore la Juve Stabia che, al primo vero tentativo, timbra il pareggio: gran parte del merito è di Mignanelli che lavora un ottimo pallone a Pandolfi, abile a depositare in rete. Il Crotone, forte delle tante sostituzioni operate da Lerda, riprende subito a macinare gioco fino al nuovo vantaggio: il solito Chiricò semina il panico in area avversaria e serve Cernigoi che, senza troppi patemi, mette alle spalle di Barosi la sua prima marcatura con la casacca degli Squali.

Esordio amaro, quindi, per mister Sandro Pochesci sulla panchina delle Vespe ma diversi spunti da cui ripartire. In dieci uomini per più di ottanta minuti contro la seconda forza del campionato la Juve Stabia non hai mai mollato e, anzi, ha cullato a lungo il sogno di portare a casa il pareggio. Campani che, però, vedono sfumare la quarta posizione in classifica in virtù del sorpasso operato dal Foggia grazie alla vittoria interna contro il Taranto. Per il Crotone vittoria utile a rispondere alla capolista Catanzaro ma i punti di distanza dalla vetta rimangono otto con una partita in meno in calendario.

VIDEO JUVE STABIA CROTONE (1-2): IL TABELLINO

JUVE STABIA: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Mignanelli, Scaccabarozzi, Maselli (34’st Zigoni), Ricci (23’st Bentivegna), D’Agostino (10’pt Vimercati), Pandolfi (34’st Guarracino), Silipo (23’st Gerbo). A disposizione: Russo, Dell’Orfanello, Berardocco, Moreschini, Picardi, Peluso. Allenatore: Pochesci.

CROTONE: Dini, Calapai (19’st Papini), Cuomo, Gigliotti, Crialese, Awua (19’st D’Errico), Petriccione, Vitale (12’st D’Ursi), Chiricò (40’st Pannitteri), Cernigoi, Tribuzzi (12’st Gomez). A disposizione: Branduani, Gattuso, Bove, Carraro, Spaltro. Allenatore: Lerda.

Reti: 11’pt Chiricò (C), 4’st Pandolfi (JS), 33’st Cernigoi (C).

Espulso: 8’pt Caldore (JS)

Ammoniti: Cinaglia (JS), Cuomo (C), Mignanelli (JS), Gigliotti (C).

